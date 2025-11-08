هجوم روسي كبير يستهدف بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا

18 حجم الخط

أفادت تقارير أوكرانية رسمية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية شنت هجومًا كبيرًا استهدف البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وأعلنت وزيرة الطاقة الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما واسع النطاق، ليل الجمعة، استهدف مجددًا البنى التحتية لقطاع الطاقة في البلاد، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في مناطق عدة.

وكتبت سفيتلانا جرينتشوك على "فيسبوك" بهذا الشأن: "يشن العدو مجددًا هجومًا كبيرًا على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا. ولهذا السبب، تم قطع التيار الكهربائي بشكل طارىء في عدد من المناطق".

وأضافت الوزيرة الأوكرانية أن التيار الكهربائي سيعود بعد "استقرار الوضع في نظام الطاقة".

