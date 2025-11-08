السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة جنوب أوكرانيا

الجيش الروسي
الجيش الروسي
18 حجم الخط

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن السيطرة على بلدة فولتشيه بمقاطعة دنيبروبتروفسك جنوب أوكرانيا، ومواصلة إبادة قوات كييف المحاصرة في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف، وضرب بنى الطاقة ولوجستيات العدو.

 

القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة جنوب أوكرانيا 

 وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا: تقدم القوات الروسية في مقاطعة دنيبروبتروفسك جنوب شرق أوكرانيا وتحرير بلدة فولتشيه في عمق دفاع القوات الأوكرانية.

وأضاف البيان: "القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 285 عسكريا في منطقة عمليات قوات "الشرق".

وتابع: قوات "الشرق" تواصل تحرير مقاطعتي دنيبروبتروفسك وزابوروجيه جنوب شرق أوكرانيا وتن توجيه ضربة مركبة بصواريخ "كينجال" فرط الصوتية والمسيرات لمواقع في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وأكد البيان أن قوات الجيش السادس تواصل إبادة قوات العدو المحاصرة في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوكرانيا كييف دونيتسك

مواد متعلقة

هجوم روسي كبير يستهدف بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحسم الشوط الأول لصالحه أمام توتنهام

الهبرد يتراجع 5 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

البلدي تواصل الارتفاع، سعر الفراخ في الأسواق (آخر تحديث)

بعد مقترح فاروق حسني، تحرك برلماني بشأن مستقبل متحف التحرير

بعد إصدار مذكرة توقيف نتنياهو في تركيا، مستشار باليونسيف يكشف إمكانية تكرار ذلك بمصر

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4570 جنيها

محمد الشناوي يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل نهائي السوبر (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه؟

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح مظاهر ذلك

المزيد
الجريدة الرسمية
ads