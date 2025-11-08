18 حجم الخط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن السيطرة على بلدة فولتشيه بمقاطعة دنيبروبتروفسك جنوب أوكرانيا، ومواصلة إبادة قوات كييف المحاصرة في جمهورية دونيتسك ومقاطعة خاركوف، وضرب بنى الطاقة ولوجستيات العدو.

القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة جنوب أوكرانيا

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا: تقدم القوات الروسية في مقاطعة دنيبروبتروفسك جنوب شرق أوكرانيا وتحرير بلدة فولتشيه في عمق دفاع القوات الأوكرانية.

وأضاف البيان: "القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 285 عسكريا في منطقة عمليات قوات "الشرق".

وتابع: قوات "الشرق" تواصل تحرير مقاطعتي دنيبروبتروفسك وزابوروجيه جنوب شرق أوكرانيا وتن توجيه ضربة مركبة بصواريخ "كينجال" فرط الصوتية والمسيرات لمواقع في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وأكد البيان أن قوات الجيش السادس تواصل إبادة قوات العدو المحاصرة في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.

