البيت الأبيض يحذر من تقلص الناتج المحلي الأمريكي بسبب الإغلاق الحكومي

حذر رئيس المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض كيفين هاسيت من تقلص الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في الربع الأخير من العام في حال استمرار الإغلاق الحكومي.



الإغلاق الحكومي يهدد الاقتصاد الأمريكي



وقال هاسيت في حديث لقناة "سي بي إس"،يوم الأحد، أن الإغلاق الحكومي قد يؤدي إلى "إخلال كبير في حركة الطيران، وخصوصا خلال الأعياد"، مشيرا إلى أن فترة عيد الشكر، الذي يحتفل به الأمريكيون في نوفمبر، يعتبر الأكثر حيويا من الناحية الاقتصادية.

وأضاف: "إن لم يسافر الناس خلال هذه الفترة، فإننا قد نواجه وضعا يكون فيه الربع الأخير سلبيا".

وأعاد هاسيت إلى الأذهان تقييمات مصرف "غولدمان ساكس" حول أن الولايات المتحدة ستخسر نحو 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب توقف عمل الحكومة، محذرا من أن هذه النسبة قد تزداد في حال استمرار الإغلاق.

يذكر أن الإغلاق الحكومي مستمر في الولايات المتحدة منذ 1 أكتوبر الماضي على خلفية الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس بشأن القانون حول تمويل الحكومة، مما أسفر عن فصل العديد من الموظفين الحكوميين أو تعليق عملهم.

