الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أكسيوس: تأخير صادرات أسلحة أمريكية بـ5 مليارات دولار للحلفاء بسبب الإغلاق الحكومي

الإغلاق الحكومي،
الإغلاق الحكومي، فيتو
18 حجم الخط

قال موقع «أكسيوس» اليوم الأحد: إن صادرات أسلحة أمريكية بأكثر من 5 مليارات دولار لحلفاء في الناتو وأوكرانيا تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي.

وقال أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي: الإغلاق الحكومي يضر بحلفائنا وشركائنا والصناعة الأمريكية.

 

الشيوخ الأمريكي يرفض تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي

في غضون ذلك، رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس السبت، "تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ أمريكا".

ووفق وسائل إعلام أمريكية، رفض المجلس مشروع القانون بتصويت 53 مؤيدًا مقابل 43 معارضًا، مشيرة إلى أن المشروع القانون يحتاج لتأييد 60 صوتًا على الأقل لتمريره في مجلس الشيوخ.

وأضافت: "صوَّت معظم الديمقراطيين ضد المشروع جاء بدعوى أنه يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحيات واسعة لحجب رواتب بعض العاملين".

 

ترامب يطالب أعضاء "الشيوخ" بعدم مغادرة واشنطن

وجاء ذلك رغم مطالبة ترامب، اليوم، مجلس الشيوخ الأمريكي بعدم مغادرة العاصمة واشنطن، قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي.

ونشر الموقع الرسمي للبيت الأبيض تصريحًا على لسان ترامب قال فيه: "إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق، فعلى الجمهوريين إلغاء الفيلباستر فورًا والاهتمام بعمال أمريكا".

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال": "حان الوقت لكي يتوقف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون عن اللعب مع الديمقراطيين اليساريين المتطرفين وإنهاء سياسة التعطيل، وفتح بلادنا على الفور، وتمرير تشريعات عظيمة تتسم بالحس السليم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكى ترامب الإغلاق الحكومي الناتو صادرات أسلحة أمريكية الصناعة الأمريكية

مواد متعلقة

شركات الطيران الأمريكية تلغي 1330 رحلة جوية بسبب الإغلاق

ترامب: الديمقراطيون ينهارون بسبب الإغلاق الحكومي

رغم تحذير ترامب، الشيوخ الأمريكي يرفض تمرير مشروع قانون ينهي أزمة الإغلاق الحكومي

الأكثر قراءة

السوبر المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وسيراميكا بعد 15 دقيقة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

صاحب برنامج الإعجاز العلمي في القرآن، وفاة زغلول النجار بالأردن

البلدي تتراجع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد بالأسواق (آخر تحديث)

ماسك: روبوت "أوبتيموس" سيحقق وفرة اقتصادية عالمية ويقضي على الفقر

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

نقيب الموسيقيين بالمنيا يكشف حقيقة وفاة إسماعيل الليثي إكلينيكيا (فيديو)

هيئة البترول تضبط 100 ألف لتر مهربة ومحطات غير مرخصة بعدد من المحافظات

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحذر من التعصب الرياضي قبل نهائي السوبر: "شجع فريقك ولا تجرح الآخرين"

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بسماع اخبار سعيدة في القريب العاجل

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

المزيد
الجريدة الرسمية
ads