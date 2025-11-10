جولات تفقدية لمديري أمن الجيزة لعمليات تأمين انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

في ضوء استعدادات أجهزة وزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025 على مستوى الجمهورية، واصل مديرو أمن مديرية الجيزة والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية، جولات تفقدية على القوات المشاركة في عمليات التأمين، للتأكد من جاهزيتها لتنفيذ المهام بدقة وانضباط، مع التشديد على حسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنساني خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان مناخ آمن لسير العملية الانتخابية دون الإخلال بالقانون أو النظام، مهيبة بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتحقيق أعلى درجات الانضباط والدقة في تنفيذ الخطة.

وكانت الوزارة قد اعتمدت خطة أمنية متكاملة تشارك فيها جميع قطاعاتها، بما يضمن فرض مظلة أمنية محكمة خلال أيام الاقتراع، وتأمين المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وتتضمن الخطة تسخير جميع الطاقات والإمكانات اللوجستية، والمعدات والمركبات الحديثة والمتطورة، بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده منظومة العمل الأمني. كما تشمل الانتشار المكثف لقوات الشرطة في محيط اللجان الانتخابية، وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها، مع تسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسهيل وصول الناخبين إلى مقار الاقتراع دون تعطّل.

كما تمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية، ونشر الارتكازات والأقوال الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، إلى جانب عناصر الشرطة النسائية للتعامل الفوري مع أي طارئ، فضلًا عن تكثيف التواجد الأمني بمحطات المترو والسكك الحديدية والمواقف العامة التي تشهد كثافة من المواطنين خلال فترة الانتخابات.

ويرتبط انتشار القوات بغرف عمليات مديريات الأمن، بينما يتابع مركز العمليات الأمنية بوزارة الداخلية الحالة الأمنية على مدار الساعة، لمراقبة انتشار الخدمات والتعامل السريع مع أي مستجدات بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات.

