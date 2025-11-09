"الوطنية للانتخابات": تطبيق إلكتروني لمعرفة اللجان وتفادي الزحام في انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، أن الهيئة أجرت تطويرًا في المنظومة الرقمية بهدف رفع الوعي الانتخابي والتثقيفي للمواطنين.

وأضاف أنه تم إطلاق تطبيق إلكتروني رسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يتيح للمواطن الاطلاع على كافة المعلومات والأخبار الصادرة عن الهيئة، والاستعلام عن موقفه الانتخابي ودائرته الانتخابية، ومعرفة الكثافات داخل المقر الانتخابي لتجنب أوقات الذروة والتيسير على الناخبين في الإدلاء بأصواتهم دون زحام.

وأشار إلى أنه أصبح بإمكان الناخبين التعرف على رقم اللجنة الفرعية ورقمهم في الكشوف الانتخابية عبر الهاتف المحمول، مع ربط موقع اللجنة جغرافيًا بخدمة خرائط جوجل، لتسهيل الوصول إلى مقر التصويت.

انطلاق التصويت داخل 14 محافظة في انتخابات مجلس النواب 2025

وتنطلق غد الاثنين عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية تحت إشراف 70 لجنة عامة وبمشاركة نحو 12 ألف قاض يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًا من الجيزة الفيوم بني سويف المنيا أسيوط الوادي الجديد سوهاج قنا الأقصر أسوان الإسكندرية البحيرة مرسى مطروح والبحر الأحمر

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعي غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.

وتُجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر بينما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر على أن تُعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 11 ديسمبر.

ومن المقرر أن يتسلم القضاة المشرفون على الانتخابات الأوراق الانتخابية ومحاضر الاقتراع والفرز اليوم الأحد وغدًا الاثنين تمهيدًا للسفر إلى لجانهم الانتخابية في المحافظات التي تُجرى فيها المرحلة الأولى

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار خطة الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء تتسم بالشفافية والانضباط وتيسير مشاركة المواطنين في الاستحقاق الدستوري.

