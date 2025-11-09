الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الإسكندرية تستعرض خطة تأمين انتخابات مجلس النواب 2025

الاسكندريه
الاسكندريه
18 حجم الخط

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، خطة مديرية الشئون الصحية الخاصة بالاستعدادات النهائية لتأمين العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، المقرر اجراؤها خلال يومي ١٠ و١١ نوفمبر ٢٠٢٥.

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بالسوبر علي حساب الزمالك

التصريح بدفن جثمان معلم أزهري قُتل أثناء الصلاة داخل مسجد بقنا

يتي ذلك في إطار توجيهات  وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار،  وتنفيذًا لتكليفات  الفريق احمد خالد حسن محافظ الإسكندرية عقب اجتماعه مع القيادات التنفيذية بالمحافظة حيث تنعقد على مدار الساعة غرفة العمليات بالمديرية للتنسيق الفوري ومواجهة أي طارئ.

 وقد أكد سيادته على استمرار العمل بالعيادات والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بكامل طاقتها خلال أيام الانتخابات ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الطبية والتنسيق مع مرفق الإسعاف بالمحافظة، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ خلال فترة الانتخابات.


كما تم التأكيد على تأمين توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وأعلن سيادته عن تجهيز فرق طبية ثابتة ومتحركة لتقديم الدعم الطبي السريع في مواقع اللجان الانتخابية، وتوفير الكراسي المتحركة لذوي الهمم بالمقار الانتخابية،

كما نبه  على أهمية الالتزام بالتعليمات وتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين بالقطاع الصحي، مشددا على التواصل المستمر بين فرق الطوارئ وغرف العمليات المركزية على مدار الساعة.

كما وجه  بتسهيل مهمة العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية وجميع المنشآت التابعة للوزارة من أطقم طبية وإداريين بأداء واجبهم الوطني للإدلاء بأصواتهم دون الإخلال أو تعطيل سير العمل داخل المنشآت الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالاسكندرية الصحة الدكتور محمد يحيي

مواد متعلقة

التصريح بدفن جثمان معلم أزهري قُتل أثناء الصلاة داخل مسجد بقنا

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بالسوبر علي حساب الزمالك

الشناوي يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في كأس السوبر المصري

الأكثر قراءة

التصريح بدفن جثمان معلم أزهري قُتل أثناء الصلاة داخل مسجد بقنا

عضو فرقة إسماعيل الليثي يكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد الجراحة ويوجه رسالة للجمهور

زيزو رجل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

شاهد، مراسم تتويج الأهلي ببطولة السوبر المصري

زيزو يتجاهل مصافحة نائب رئيس الزمالك لحظة تسلم ميداليات بطل السوبر (فيديو)

اليابان تفوز على البرتغال 2-1 في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة

شاهد، احتفالات لاعبي الأهلي بعد التتويج بالسوبر علي حساب الزمالك

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم قراءة سورة الفاتحة وأول خمس آيات من سورة البقرة بعد ختم القرآن

حكم إجبار الزوجة على الإجهاض، مفتي الجمهورية يوضح

هل يجوز الحلف بـ "وحياتك" أو "ورحمة أمك"؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية