صحة الإسكندرية تستعرض خطة تأمين انتخابات مجلس النواب 2025

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، خطة مديرية الشئون الصحية الخاصة بالاستعدادات النهائية لتأمين العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب، المقرر اجراؤها خلال يومي ١٠ و١١ نوفمبر ٢٠٢٥.

يتي ذلك في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وتنفيذًا لتكليفات الفريق احمد خالد حسن محافظ الإسكندرية عقب اجتماعه مع القيادات التنفيذية بالمحافظة حيث تنعقد على مدار الساعة غرفة العمليات بالمديرية للتنسيق الفوري ومواجهة أي طارئ.

وقد أكد سيادته على استمرار العمل بالعيادات والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بكامل طاقتها خلال أيام الانتخابات ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الطبية والتنسيق مع مرفق الإسعاف بالمحافظة، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ خلال فترة الانتخابات.



كما تم التأكيد على تأمين توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وأعلن سيادته عن تجهيز فرق طبية ثابتة ومتحركة لتقديم الدعم الطبي السريع في مواقع اللجان الانتخابية، وتوفير الكراسي المتحركة لذوي الهمم بالمقار الانتخابية،

كما نبه على أهمية الالتزام بالتعليمات وتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين والعاملين بالقطاع الصحي، مشددا على التواصل المستمر بين فرق الطوارئ وغرف العمليات المركزية على مدار الساعة.

كما وجه بتسهيل مهمة العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية وجميع المنشآت التابعة للوزارة من أطقم طبية وإداريين بأداء واجبهم الوطني للإدلاء بأصواتهم دون الإخلال أو تعطيل سير العمل داخل المنشآت الصحية.

