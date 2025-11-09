الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

15 حافلة مجانية لنقل جماهير الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم الأحد، عن توفير حافلات مجانية لنقل جماهير الأهلي والزمالك إلى استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

15 حافلة مجانية في نهائي السوبر المصري 

وقالت الرابطة عبر بيان لها على منصة إكس: "رابطة المحترفين الإماراتية توفر 15 حافلة لنقل جماهير كلاسيكو العرب من مدينة زايد الرياضية إلى استاد محمد بن زايد بواقع رحلة كل 30 دقيقة بدءًا من الساعة 15.30 مساءً".

وذكرت أيضًا توفيرها لمواقف مجانية بجوار الاستاد تضم مجموعة من المرشدين الميدانيين لتوجيه جماهير قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إستاد محمد بن زايد أس السوبر المصري الأهلى والزمالك الأهلي جماهير الاهلي والزمالك رابطة المحترفين الاماراتية رابطة المحترفين

مواد متعلقة

كأس السوبر المصري، موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا والقنوات الناقلة

توروب يحاضر لاعبي الأهلي قبل التحرك لملعب نهائي السوبر المصري

الليلة، الأهلي يصطدم بالزمالك في نهائي السوبر المصري

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبطاطس وانخفاض البامية 11 جنيهًا

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

قصف مدفعي إسرائيلي شرق بلدة جباليا شمالي قطاع غزة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

حركة مؤشر الذهب عالميا، الأوقية تخطت حاجز الــ 4 آلاف دولار

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

علماء الدين: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي والتكاسل عنه تفريط بالأمانة

أجمل دعاء في الصباح للأحباب والأصدقاء

المزيد
الجريدة الرسمية