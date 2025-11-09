15 حافلة مجانية لنقل جماهير الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

18 حجم الخط

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم الأحد، عن توفير حافلات مجانية لنقل جماهير الأهلي والزمالك إلى استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

15 حافلة مجانية في نهائي السوبر المصري

وقالت الرابطة عبر بيان لها على منصة إكس: "رابطة المحترفين الإماراتية توفر 15 حافلة لنقل جماهير كلاسيكو العرب من مدينة زايد الرياضية إلى استاد محمد بن زايد بواقع رحلة كل 30 دقيقة بدءًا من الساعة 15.30 مساءً".

وذكرت أيضًا توفيرها لمواقف مجانية بجوار الاستاد تضم مجموعة من المرشدين الميدانيين لتوجيه جماهير قمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

