هالاند يتحدث عن مواجهة ليفربول: ليس لديهم نقاط ضعف

الدوري الإنجليزي، تحدث النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام ليفربول مساء اليوم الأحد في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا صعوبة اللقاء أمام فريق قوي ومتكامل.

تصريحات نارية من هالاند قبل قمة الدوري الإنجليزي

وقال هالاند في تصريحاته: "ليفربول هم الأبطال، سيلعبون وشارة الذهب على أكمام قمصانهم، وستكون مواجهة صعبة للغاية. لقد أنفقوا الكثير من المال في الصيف، وماذا يمكنني أن أقول؟ لا أعتقد أن لديهم الكثير من نقاط الضعف."

ويستضيف مانشستر سيتي غريمه ليفربول في مواجهة نارية على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري.

تاريخ مواجهات بيب جوارديولا أمام ليفربول

يعد ليفربول أحد أكثر الفرق التي أرهقت المدرب الإسباني بيب جوارديولا خلال مسيرته التدريبية، إذ واجه الريدز في 24 مباراة بمختلف البطولات.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

فاز جوارديولا في 6 مباريات فقط وتعادل في 8 مواجهات وخسر في 10 مباريات، وهو أكبر عدد من الهزائم التي تلقاها أمام فريق واحد في مسيرته التدريبية

وتُبرز هذه الأرقام صعوبة مواجهات بيب أمام ليفربول، خاصة في ظل المنافسة القوية التي جمعته بمدربه السابق في البريميرليج يورجن كلوب خلال السنوات الماضية.

مان سيتي ضد ليفربول



وتحظى قمة مانشستر سيتي وليفربول بمتابعة الجماهير المصرية بسبب الثنائي الدولي محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش نجم مان سيتي.

قمة ليفربول ومانشستر سيتي

ودائمًا ما تكون الإثارة والمتعة عنوان موقعة ليفربول ومان سيتي نظرًا لقمة المنافسة بين الفريقين في السنوات الماضية.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف عن سندرلاند صاحب المركز الرابع.

ويمتلك ليفربول 18 نقطة في المركز السادس.

وتحمل المواجهة الرقم 199 بين الفريقين في جميع المسابقات، وذلك وفقًا للموقع الرسمي لنادي ليفربول.

وفاز ليفربول في 95 مباراة، بينما حقق مانشستر سيتي الانتصار في 52 لقاء. وفي الدوري الإنجليزي الممتاز، فاز ليفربول في 23 من أصل 56 مباراة، مقابل 21 تعادلًا و12 هزيمة، أما خارج أرضهم، فقد فاز الريدز في خمس مباريات، مقابل 10 هزائم و13 تعادلًا.

سيتي وليفربول قمة بعد التألق الأوروبي

تأتي القمة المرتقبة في توقيت مثالي للفريقين بعد تألقهما الأوروبي في منتصف الأسبوع.

واكتسح مانشستر سيتي ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني برباعية مقابل هدف، بينما حقق ليفربول فوزًا ثمينًا على ريال مدريد بهدف من دون رد في معقله "ملعب أنفيلد"، ليعيد التوازن إلى صفوفه بعد فترة من الاضطراب والنتائج السلبية.

المدرب الهولندي آرني سلوت، الذي تسلّم قيادة ليفربول في الموسم الماضي أعاد الانضباط إلى المنظومة الدفاعية التي عانت بشدة في الأسابيع الماضية.

وبعد سلسلة من أربع هزائم متتالية أطاحت بالريدز من الصدارة إلى المركز الثالث استعاد الفريق توازنه بانتصارين متتاليين أمام أستون فيلا (2-0) وريال مدريد (1-0)، حافظ خلالهما على نظافة شباكه.

وبينما يسعى مانشستر سيتي لاستعادة الزخم بعد نتائج متذبذبة في الجولات القليلة الماضية، يدخل ليفربول اللقاء بأمل الاقتراب من الصدارة من جديد.

إنها مواجهة تجمع بين القوة الهجومية الطاغية لكتيبة المدرب بيب جوارديولا، وصلابة ليفربول الدفاعية التي عادت لطبيعتها نوعا ما، في مشهد يعيد للأذهان ذروة التنافس بين مدرب الريدز السابق يورجن كلوب، ومدرب السيتي بيب جوارديولا في مواسم المجد القريب.

