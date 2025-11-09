مانشستر سيتي عن لقاء ليفربول: مواجهة فرعونية منتظرة على الأراضي الإنجليزية

18 حجم الخط

قبل القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وليفربول، نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر على موقع فيس بوك منشورًا لاقى تفاعلًا واسعًا بين الجماهير العربية والمصرية.

حساب مانشستر سيتي قبل مواجهة ليفريول

وكتب حساب مانشستر سيتي: من أرض الحضارة إلى قمة البريميرليج..مواجهة فرعونية منتظرة على الأراضي الإنجليزية!"

وجاء في إشارة إلى المواجهة المصرية المنتظرة بين محمد صلاح نجم ليفربول، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، في واحدة من أبرز قمم الموسم في إنجلترا.

المنشور أثار حماس الجماهير المصرية التي تترقب الظهور الأول لمرموش في مواجهة مباشرة أمام صلاح بالبريميرليج، في مباراة يتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والندية على ملعب الاتحاد مساء اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.