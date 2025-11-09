بروفة مصغرة لمونديال أمريكا، كأس العالم للناشئين: أهداف بالجملة ومشاركة تجارية

18 حجم الخط

تتواصل منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا في قطر، والتي تعد بمثابة بروفة تحضيرية لكأس العالم للكبار المقررة في 2026، خاصة مع تطبيق مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

غزارة تهديفية ومشاركة ضعيفة

شهدت البطولة مشاركة منتخبات صغيرة المستوى، تلقت أهدافًا بغزارة، مثل: هايتي وكالدونيا الجديدة وفيجي، ما يشير إلى احتمال تكرار مثل هذه النتائج في نسخة كأس العالم للكبار المقبلة.

فعلى الرغم من تواجد منتخبات ضعيفة في بطولة كأس العالم إلا أن قرار الفيفا بتطبيق زيادة المنتخبات في البطولات جاء لأسباب تجارية بحتة بعيدا عن التأثير الفني.

وبالنظر لنتائج ومستويات العديد من المنتخبات في كأس العالم للناشئين يؤكد أن الكثير من المنتخبات سيكون تواجدها في المونديال القادم مجرد ضيوف شرف بين الكبار.

أهداف كأس العالم للناشئين

حتى الآن، تم تسجيل 157 هدفًا خلال 48 مباراة، بواقع 24 جولة على مجموعتين، حيث جاءت الجولة الأولى حافلة بالأهداف مع 86 هدفًا، منها 21 مباراة انتهت بالفوز و3 مباريات بالتعادل. بينما شهدت الجولة الثانية 71 هدفًا، مع 16 مباراة فوز و8 مباريات انتهت بالتعادل.

نتائج الجولة الأولى:

جنوب أفريقيا 3-1 بوليفيا

كوستاريكا 1-1 الإمارات

السنغال 0-0 كرواتيا

اليابان 2-0 المغرب

الأرجنتين 3-2 بلجيكا

كاليدونيا الجديدة 1-6 البرتغال

قطر 0-1 إيطاليا

تونس 6-0 فيجي

ساحل العاج 1-4 سويسرا

البرازيل 7-0 هندوراس

المكسيك 1-2 كوريا الجنوبية

هايتي 1-4 مصر

ألمانيا 1-1 كولومبيا

إنجلترا 0-3 فنزويلا

كوريا الشمالية 5-0 السلفادور

إندونيسيا 1-3 زامبيا

طاجيكستان 1-6 جمهورية التشيك

بنما 1-4 أيرلندا

باراجواي 1-2 أوزبكستان

النمسا 1-0 السعودية

مالي 3-0 نيوزيلندا

الولايات المتحدة 1-0 بوركينا فاسو

كندا 2-1 أوغندا

فرنسا 2-0 تشيلي



نتائج الجولة الثانية:

بوليفيا 0-4 إيطاليا

البرتغال 6-0 المغرب

اليابان 0-0 كاليدونيا الجديدة

الأرجنتين 1-0 تونس

فيجي 0-7 بلجيكا

الإمارات 0-3 كرواتيا

قطر 1-1 جنوب أفريقيا

السنغال 1-0 كوستاريكا

إنجلترا 8-1 هايتي

السلفادور 0-0 كولومبيا

ألمانيا 1-1 كوريا الشمالية

مصر 1-1 فنزويلا

المكسيك 1-0 ساحل العاج

سويسرا 0-0 كوريا الجنوبية

البرازيل 4-0 إندونيسيا

زامبيا 5-2 هندوراس

جمهورية التشيك 1-2 بوركينا فاسو

أوغندا 1-1 تشيلي

مالي 0-3 النمسا

فرنسا 0-0 كندا

الولايات المتحدة 2-1 طاجيكستان

باراجواي 2-1 بنما

أيرلندا 2-1 أوزبكستان

السعودية 3-2 نيوزيلندا



البطولة أثبتت قدرتها على اختبار المنتخبات الصغيرة والكبيرة معًا، وإظهار فجوة القوة بين الفرق، لكنها تمنح فرصة قيّمة للمواهب الشابة لاكتساب الخبرة قبل الانطلاق إلى نسخة 2026 لكأس العالم للكبار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.