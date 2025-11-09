الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بروفة مصغرة لمونديال أمريكا، كأس العالم للناشئين: أهداف بالجملة ومشاركة تجارية

كأس العالم للناشئين،
كأس العالم للناشئين، فيتو
18 حجم الخط

تتواصل منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا في قطر، والتي تعد بمثابة بروفة تحضيرية لكأس العالم للكبار المقررة في 2026، خاصة مع تطبيق مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

غزارة تهديفية ومشاركة ضعيفة 

شهدت البطولة مشاركة منتخبات صغيرة المستوى، تلقت أهدافًا بغزارة، مثل: هايتي وكالدونيا الجديدة وفيجي، ما يشير إلى احتمال تكرار مثل هذه النتائج في نسخة كأس العالم للكبار المقبلة.

فعلى الرغم من تواجد منتخبات ضعيفة في بطولة كأس العالم إلا أن قرار الفيفا بتطبيق زيادة المنتخبات في البطولات جاء لأسباب تجارية بحتة بعيدا عن التأثير الفني.

وبالنظر لنتائج ومستويات العديد من المنتخبات في كأس العالم للناشئين يؤكد أن الكثير من المنتخبات سيكون تواجدها في المونديال القادم مجرد ضيوف شرف بين الكبار.

أهداف كأس العالم للناشئين 

حتى الآن، تم تسجيل 157 هدفًا خلال 48 مباراة، بواقع 24 جولة على مجموعتين، حيث جاءت الجولة الأولى حافلة بالأهداف مع 86 هدفًا، منها 21 مباراة انتهت بالفوز و3 مباريات بالتعادل. بينما شهدت الجولة الثانية 71 هدفًا، مع 16 مباراة فوز و8 مباريات انتهت بالتعادل.

نتائج الجولة الأولى:

جنوب أفريقيا 3-1 بوليفيا

كوستاريكا 1-1 الإمارات

السنغال 0-0 كرواتيا

اليابان 2-0 المغرب

الأرجنتين 3-2 بلجيكا

كاليدونيا الجديدة 1-6 البرتغال

قطر 0-1 إيطاليا

تونس 6-0 فيجي

ساحل العاج 1-4 سويسرا

البرازيل 7-0 هندوراس

المكسيك 1-2 كوريا الجنوبية

هايتي 1-4 مصر

ألمانيا 1-1 كولومبيا

إنجلترا 0-3 فنزويلا

كوريا الشمالية 5-0 السلفادور

إندونيسيا 1-3 زامبيا

طاجيكستان 1-6 جمهورية التشيك

بنما 1-4 أيرلندا

باراجواي 1-2 أوزبكستان

النمسا 1-0 السعودية

مالي 3-0 نيوزيلندا

الولايات المتحدة 1-0 بوركينا فاسو

كندا 2-1 أوغندا

فرنسا 2-0 تشيلي


نتائج الجولة الثانية:

بوليفيا 0-4 إيطاليا

البرتغال 6-0 المغرب

اليابان 0-0 كاليدونيا الجديدة

الأرجنتين 1-0 تونس

فيجي 0-7 بلجيكا

الإمارات 0-3 كرواتيا

قطر 1-1 جنوب أفريقيا

السنغال 1-0 كوستاريكا

إنجلترا 8-1 هايتي

السلفادور 0-0 كولومبيا

ألمانيا 1-1 كوريا الشمالية

مصر 1-1 فنزويلا

المكسيك 1-0 ساحل العاج

سويسرا 0-0 كوريا الجنوبية

البرازيل 4-0 إندونيسيا

زامبيا 5-2 هندوراس

جمهورية التشيك 1-2 بوركينا فاسو

أوغندا 1-1 تشيلي

مالي 0-3 النمسا

فرنسا 0-0 كندا

الولايات المتحدة 2-1 طاجيكستان

باراجواي 2-1 بنما

أيرلندا 2-1 أوزبكستان

السعودية 3-2 نيوزيلندا


البطولة أثبتت قدرتها على اختبار المنتخبات الصغيرة والكبيرة معًا، وإظهار فجوة القوة بين الفرق، لكنها تمنح فرصة قيّمة للمواهب الشابة لاكتساب الخبرة قبل الانطلاق إلى نسخة 2026 لكأس العالم للكبار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المغرب بطولة كاس العالم جمهورية التشي طولة كأس العالم كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما كاس العالم للناشئين كاليدونيا الجديدة كالدونيا الجديدة منافسات كأس العالم نها

مواد متعلقة

بن شرقي والكرتي على رأس قائمة منتخب المغرب المشارك في كأس العرب

مانشستر سيتي عن لقاء ليفربول: مواجهة فرعونية منتظرة على الأراضي الإنجليزية

أهداف وتمريرات، أرقام رائعة لمحمد صلاح في مواجهات مانشستر سيتي

هالاند يتحدث عن مواجهة ليفربول: ليس لديهم نقاط ضعف

الأكثر قراءة

السوبر المصري، تعادل سلبي بين بيراميدز وسيراميكا بعد 15 دقيقة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

صاحب برنامج الإعجاز العلمي في القرآن، وفاة زغلول النجار بالأردن

البلدي تتراجع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد بالأسواق (آخر تحديث)

ماسك: روبوت "أوبتيموس" سيحقق وفرة اقتصادية عالمية ويقضي على الفقر

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

نقيب الموسيقيين بالمنيا يكشف حقيقة وفاة إسماعيل الليثي إكلينيكيا (فيديو)

هيئة البترول تضبط 100 ألف لتر مهربة ومحطات غير مرخصة بعدد من المحافظات

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحذر من التعصب الرياضي قبل نهائي السوبر: "شجع فريقك ولا تجرح الآخرين"

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بسماع اخبار سعيدة في القريب العاجل

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

المزيد
الجريدة الرسمية