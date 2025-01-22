دراسة حديثة: قوة العضلات وصحة القلب تقلل خطر الوفاة بالسرطان

كشفت دراسة جديدة نشرت في المجلة الطبية البريطانية إلى أن القوة العضلية العالية واللياقة القلبية التنفسية ارتبطت بشكل كبير بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب.

العضلات القوية والرئتين السليمتين يمكن أن تزيد من معدلات البقاء على قيد الحياة

أوضحت الدراسة أن العضلات القوية والرئتين السليمتين يمكن أن تزيد من معدلات البقاء على قيد الحياة لدى مرضى السرطان بحسب Times of india



وأجرى باحثون من أستراليا والمملكة المتحدة وإيطاليا والبرازيل تحليلًا لـ 42 دراسة لتحديد العلاقة بين قوة العضلات واللياقة القلبية التنفسية والوفيات لدى مرضى السرطان.



اللياقة البدنية تقلل من خطر الوفاة بالسرطان



وجد الباحثون أن "مرضى السرطان الذين لديهم قوة عضلية عالية أو مستويات CRF كان لديهم انخفاض كبير في خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 31-46٪ مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات لياقة بدنية منخفضة".

وبالمثل، وجد الباحثون انخفاضًا كبيرًا بنسبة 11% في التغيير لكل وحدة من الزيادات في قوة العضلات، بالإضافة إلى ذلك، ارتبطت قوة العضلات وCRF بانخفاض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 8-46% لدى المرضى الذين يعانون من مراحل متقدمة من السرطان، كما لوحظ انخفاض خطر الوفاة لأي سبب بنسبة 19-41% لدى مرضى سرطان الرئة والجهاز الهضمي.

وارتبطت الزيادات في الوحدات في CRF بانخفاض خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 18%.

وهذا يعني أنه عندما يتم تقسيم مرضى السرطان إلى مجموعتين - أولئك الذين لديهم مستويات لياقة بدنية عالية وأولئك الذين لديهم مستويات لياقة بدنية منخفضة - فإن مجموعة اللياقة البدنية العالية لديها فرصة أقل بكثير للوفاة لأي سبب،على وجه التحديد، يتم تقليل خطرهم بنسبة 31-46٪. وهذا يوضح أن اللياقة البدنية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على البقاء على قيد الحياة.



توصلت الدراسة إلى أن كل زيادة صغيرة في قوة العضلات تقلل من خطر الوفاة بنسبة 11٪.

وبالمثل، ترتبط قوة العضلات الأعلى وCRF الأفضل بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 8-46٪ لدى المرضى المصابين بالسرطان المتقدم، والذين يواجهون غالبًا نتائج أسوأ.

وهذا يعني أن اللياقة البدنية تفيد حتى أولئك الذين يعانون من حالات أكثر شدة من السرطان.



أكدت الدراسة أن الفوائد بشكل خاص في أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الرئة والجهاز الهضمي كما ان المرضى الذين يتمتعون بلياقة بدنية أعلى لديهم خطر أقل بنسبة 19-41٪ للوفاة من هذه السرطانات.



تساعد اللياقة القلبية التنفسية أيضًا في تقليل فرص الوفاة الناجمة مباشرة عن السرطان ولكل زيادة صغيرة في CRF، ينخفض ​​خطر الوفاة من السرطان بنسبة 18٪.



أشارت الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية تقييم تدابير اللياقة البدنية للتنبؤ بالوفيات لدى مرضى السرطان وبالنظر إلى هذه النتائج، فإن وصفات التمارين المصممة خصيصًا لتحسين قوة العضلات وCRF لدى مرضى السرطان قد تساهم في تقليل الوفيات المرتبطة بالسرطان.



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