بيزيرا يعتذر لجماهير الزمالك باكيا بعد خسارة السوبر أمام الأهلي (فيديو)

18 حجم الخط

الأهلي والزمالك، دخل البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب نادي الزمالك، في حالة بكاء عقب خسارة فريقه لقب كأس السوبر المصري أمام الأهلي، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وظهر بيزيرا متأثرا بشدة بعد نهاية اللقاء، حيث توجه إلى جماهير الزمالك في المدرجات معتذرًا عن ضياع اللقب، في مشهد مؤثر يعكس حزنه على النتيجة.

وتوج النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري بعد الفوز علي حساب نظيره نادي الزمالك بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم علي ستاد محمد بن زايد في نهائي السوبر المصري.

مباراة الأهلي والزمالك

وسدد تريزيجيه أولى كرات النادي الأهلي علي شباك الزمالك في الدقيقة 8، قبل أن يتصدي لها عواد.

وشهدت الدقيقة 34 كرة مرتدة خطيرة لصالح نادي الزمالك عن طريق شبكو بانزا، لكنها مرت بسلام علي مرمي الشناوي.

وفي الدقيقة 38 سدد زيزو كرة خطيرة لصالح الأهلي علت مرمي الزمالك.

وفي الدقيقة 40 سدد شيكو بانزا كرة رأسية بعد عرضية من عبدالله السعيد علت مرمي الشناوي.

وفي الدقيقة 44 سجل اشرف بن شرقي هدف النادي الأهلي الأول في شباك نظيره الزمالك بأسيست من زيزو.

وفي الدقيقة 55 تعرض جراديشار للإصابة ليغادر ملعب المباراة ويحل طاهر محمد طاهر بديلا له.

وفي الدقيقة 68 خرج تريزيجيه بسبب الإصابة ليحل محمد علي بن رمضان بدلا منه.

و في الدقيقة 71 سجل مروان عطية هدف النادي الأهلي الثاني في شباك نظيره الزمالك .

وسجل سيف الجزيري هدفا للزمالك أمام النادي الأهلي في الدقيقة 78 لكن تم إلغاؤه لوجود خطأ علي لاعب الزمالك.

تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وزيزو

الهجوم:تريزيجيه وأشرف بن شرقي وجراديشار

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الزمالك كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة- سيف جعفر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر – عمرو ناصر – شيكو بانزا

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وأحمد ربيع وأحمد حمدي وأحمد شريف وخوان بيزيرا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.