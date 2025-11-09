الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خبير عسكري عن زيارة الشرع لأمريكا: صراع النفوذ مع موسكو يحتدم داخل سوريا

الشرع وترامب، فيتو
الشرع وترامب، فيتو
18 حجم الخط

أكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن مفاجئة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيرًا إلى أن سوريا أصبحت ساحة تنافس بين القوى الكبرى.

خريطة النفوذ داخل الأراضي السورية

وأوضح الحلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن الوضع الميداني في سوريا يشهد تقسيمًا فعليًا للأراضي، حيث تسيطر تركيا على جزء، وإسرائيل على جزء آخر، إلى جانب وجود قواعد روسية، وقرابة 1000 جندي أمريكي ينتشرون في مناطق مختلفة.

من المظلة الروسية إلى المظلة الأمريكية

وأشار مستشار الأكاديمية العسكرية إلى أن سوريا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد كانت خاضعة بالكامل لـ النفوذ الروسي، بينما يشهد الوضع الحالي تحولًا نحو المظلة الأمريكية، في مؤشر واضح على احتدام المنافسة بين موسكو وواشنطن للسيطرة على القرار السوري ومستقبل البلاد.

أمريكا تراجع العقوبات مقابل الوجود العسكري

وأضاف الحلبي أن الولايات المتحدة لا ترغب في استمرار النفوذ الروسي داخل سوريا، وأن ملف العقوبات المفروضة على الرئيس الشرع سيكون محل مراجعة أمريكية، مشيرًا إلى أن واشنطن قد توافق على رفع العقوبات مقابل ضمان استمرار وجودها العسكري الدائم في الأراضي السورية.

الحلبي: ما يحدث لا يخدم مصلحة سوريا

وفي ختام تصريحاته، عبّر الحلبي عن أسفه للوضع الراهن في سوريا، مؤكدًا أن الصراع بين الدول الكبرى على النفوذ لا يصب في صالح الشعب السوري، بل يزيد من معاناته، ويُبقي البلاد رهينة للتجاذبات السياسية والعسكرية بين القوى المتصارعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشرع أمريكا موسكو واشنطن سوريا الرئيس السوري الولايات المتحدة بشار الأسد

مواد متعلقة

خبير في الصراع العربي الإسرائيلي يكشف أهداف زيارة أحمد الشرع لأمريكا

عادل العمدة: زيارة أحمد الشرع لواشنطن تعكس صفقة مشبوهة بين الولايات المتحدة وسوريا

الشرع يلعب السلة مع عسكريين أمريكان يثير الجدل، والنشطاء: أصبحوا فريقا واحدا (فيديو)

ترامب: الشرع رجل قوي يقوم بعمل جيد في سوريا وسألتقيه قريبا

الأكثر قراءة

تعليق ناري من عمرو أديب بعد خسارة الزمالك السوبر أمام الأهلي (فيديو)

التصريح بدفن جثمان معلم أزهري قُتل أثناء الصلاة داخل مسجد بقنا

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم علي سيلتا فيجو 2/3 في الشوط الأول

اليابان تفوز على البرتغال 2-1 في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة

خبيرة طاقة تكشف السر الحقيقي وراء انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته

شاهد، مراسم تتويج الأهلي ببطولة السوبر المصري

عضو فرقة إسماعيل الليثي يكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد الجراحة ويوجه رسالة للجمهور

زيزو رجل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطفل الرضيع في المنام وعلاقته بالوصول إلى أعلى المناصب

هل الطلاق بالفرانكو عبر وسائل التواصل يقع؟ عالم أزهري يحسم الجدل

حكم قراءة سورة الفاتحة وأول خمس آيات من سورة البقرة بعد ختم القرآن

المزيد
الجريدة الرسمية