خبير عسكري عن زيارة الشرع لأمريكا: صراع النفوذ مع موسكو يحتدم داخل سوريا

أكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن مفاجئة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيرًا إلى أن سوريا أصبحت ساحة تنافس بين القوى الكبرى.

خريطة النفوذ داخل الأراضي السورية

وأوضح الحلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن الوضع الميداني في سوريا يشهد تقسيمًا فعليًا للأراضي، حيث تسيطر تركيا على جزء، وإسرائيل على جزء آخر، إلى جانب وجود قواعد روسية، وقرابة 1000 جندي أمريكي ينتشرون في مناطق مختلفة.

من المظلة الروسية إلى المظلة الأمريكية

وأشار مستشار الأكاديمية العسكرية إلى أن سوريا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد كانت خاضعة بالكامل لـ النفوذ الروسي، بينما يشهد الوضع الحالي تحولًا نحو المظلة الأمريكية، في مؤشر واضح على احتدام المنافسة بين موسكو وواشنطن للسيطرة على القرار السوري ومستقبل البلاد.

أمريكا تراجع العقوبات مقابل الوجود العسكري

وأضاف الحلبي أن الولايات المتحدة لا ترغب في استمرار النفوذ الروسي داخل سوريا، وأن ملف العقوبات المفروضة على الرئيس الشرع سيكون محل مراجعة أمريكية، مشيرًا إلى أن واشنطن قد توافق على رفع العقوبات مقابل ضمان استمرار وجودها العسكري الدائم في الأراضي السورية.

الحلبي: ما يحدث لا يخدم مصلحة سوريا

وفي ختام تصريحاته، عبّر الحلبي عن أسفه للوضع الراهن في سوريا، مؤكدًا أن الصراع بين الدول الكبرى على النفوذ لا يصب في صالح الشعب السوري، بل يزيد من معاناته، ويُبقي البلاد رهينة للتجاذبات السياسية والعسكرية بين القوى المتصارعة.

