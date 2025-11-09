الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

الشرع يلعب السلة مع عسكريين أمريكان يثير الجدل، والنشطاء: أصبحوا فريقا واحدا (فيديو)

أحمد الشرع يلعب السلة
أحمد الشرع يلعب السلة مع عسكريين أمريكيين، فيتو
18 حجم الخط

أحمد الشرع يلعب السلة مع الأمريكان، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس السوري أحمد الشرع، ظهر فيه مع وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، الذي بث المقطع عبر حسابه على إنستجرام قبل وصوله أمريكا، وهما داخل ملعب كرة سلة، وكانا يلعبان السلة مع مسئولين أمريكيين، ومنهم قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر.

مشهد لعب الشرع للسلة مع الأمريكان يثير الجدل

وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن مشهد لعب الرئيس السوري أحمد الشرع لكرة السلة مع عدد من المسئولين الأمريكيين هو مشهد غير مسبوق، حيث اجتمع الشرع بقادة عسكريين أمريكيين في مباراة كرة سلة، وتم بث المقطع قبل وصوله إلى واشنطن، والتي تُعد الزيارة الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات السورية الأمريكية، ووصفت بأنها تفتح صفحة جديدة من التعاون بين سوريا وأمريكا.

 

أحمد الشرع يلعب السلة مع الأمريكان، فيتو
أحمد الشرع يلعب السلة مع الأمريكان، فيتو

وأثار مقطع لعب أحمد الشرع وأسعد الشيباني مع قادة عسكريين أمريكيين لكرة السلة، ردود أفعال واسعة بين النشطاء، الذين علقوا قائلين: "وكأنهم يلعبون في فريق واحد"، فيما تخوف البعض مشبهين الكرة بسوريا.
وعلق البلوجر ترمنيتور بخيق، قائلًا: "لماذا خطر ببالي أن الكرة التى يتقاذفونها هى سوريا ؟!"
وقال البلوجر أحمد مسفر: "لما تم بث هذا المقطع قبل وصول الشرع لأمريكا، هل الرسالة إننا سنلعب معًا، أم أنه يريد أن يقول إن كل منا لن يخذل الآخر في اللعب داخل سوريا؟!.. الأمر غير مفهوم".

الجولاني عمل أكبر مصيدة بتاريخ القاعدة

أما المتخصص في الشأن الأمريكي الدكتور وسام العظمة، فقال: "عادي جدًا، هل أنت متفاجئ؟ من 20 سنة وهو يلعب معهم.. الجولاني عمل أكبر مصيدة بتاريخ القاعدة، ادعى أنه بايع الظواهري وعمل إمارة قاعدية، وأتته الخلايا النائمة السرية من كل بلد، ولما اجتمعوا، أعطى التحالف الدولي.. إحداثياتهم وعناوينهم وتم قتلهم شر قتلة، فقضى على التنظيم، ثم فك ارتباطه به بكل بساطة".

أما البلوجر رفيق الهنائي، فقال: "ما شاء الله يعرفو يلعبوا يقال سابقًا إنهم كل واحد في فريق والآن كلهم في فريق واحد.. هل صحيح؟".
يذكر أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وصل فجر اليوم، الأحد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أول زيارة رسمية له.
وكشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، أمس السبت، أن الرئيس السوري أحمد الشرع يزور البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية للانضمام إلى التحالف ضد "داعش".
وذكر توم باراك للصحفيين، على هامش مؤتمر حوار المنامة في البحرين، أن "الرئيس السوري أحمد الشرع سيوقع وثيقة في واشنطن في البيت الأبيض لانضمام سوريا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش". 

بعد إزالة اسمه من قائمة الإرهابيين، الشرع يصل إلى أمريكا في زيارة رسمية

بريطانيا تعلن رفع العقوبات عن الشرع ووزير داخليته

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الشرع يلعب السلة مع الأمريكان أحمد الشرع الرئيس السوري أحمد الشرع أسعد الشيباني وصول الشرع لأمريكا توم باراك

مواد متعلقة

بعد إزالة اسمه من قائمة الإرهابيين، الشرع يصل إلى أمريكا في زيارة رسمية

بريطانيا تعلن رفع العقوبات عن الشرع ووزير داخليته

ماكرون يدعو الشرع للانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش

ترامب: الشرع رجل قوي يقوم بعمل جيد في سوريا وسألتقيه قريبا

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

نقيب الموسيقيين بالمنيا يكشف حقيقة وفاة إسماعيل الليثي إكلينيكيا (فيديو)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

السوبر المصري، مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام بيراميدز

السوق السعودي يواصل الهبوط مع تراجع زخم النتائج المالية وضبابية المشهد

بعد تركها لأطفالها في الشارع، تفاصيل صادمة بواقعة "سيدة الزقازيق" (فيديو وصور)

مكتبة مصر العامة تستعرض أعمال المؤلف المسرحي "نجدي خميس"

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بسماع اخبار سعيدة في القريب العاجل

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

علماء الدين: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي والتكاسل عنه تفريط بالأمانة

المزيد
الجريدة الرسمية