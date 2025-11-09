الشرع يلعب السلة مع عسكريين أمريكان يثير الجدل، والنشطاء: أصبحوا فريقا واحدا (فيديو)

18 حجم الخط

أحمد الشرع يلعب السلة مع الأمريكان، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس السوري أحمد الشرع، ظهر فيه مع وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، الذي بث المقطع عبر حسابه على إنستجرام قبل وصوله أمريكا، وهما داخل ملعب كرة سلة، وكانا يلعبان السلة مع مسئولين أمريكيين، ومنهم قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر.

مشهد لعب الشرع للسلة مع الأمريكان يثير الجدل

وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن مشهد لعب الرئيس السوري أحمد الشرع لكرة السلة مع عدد من المسئولين الأمريكيين هو مشهد غير مسبوق، حيث اجتمع الشرع بقادة عسكريين أمريكيين في مباراة كرة سلة، وتم بث المقطع قبل وصوله إلى واشنطن، والتي تُعد الزيارة الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات السورية الأمريكية، ووصفت بأنها تفتح صفحة جديدة من التعاون بين سوريا وأمريكا.

وأثار مقطع لعب أحمد الشرع وأسعد الشيباني مع قادة عسكريين أمريكيين لكرة السلة، ردود أفعال واسعة بين النشطاء، الذين علقوا قائلين: "وكأنهم يلعبون في فريق واحد"، فيما تخوف البعض مشبهين الكرة بسوريا.

وعلق البلوجر ترمنيتور بخيق، قائلًا: "لماذا خطر ببالي أن الكرة التى يتقاذفونها هى سوريا ؟!"

وقال البلوجر أحمد مسفر: "لما تم بث هذا المقطع قبل وصول الشرع لأمريكا، هل الرسالة إننا سنلعب معًا، أم أنه يريد أن يقول إن كل منا لن يخذل الآخر في اللعب داخل سوريا؟!.. الأمر غير مفهوم".

الجولاني عمل أكبر مصيدة بتاريخ القاعدة

أما المتخصص في الشأن الأمريكي الدكتور وسام العظمة، فقال: "عادي جدًا، هل أنت متفاجئ؟ من 20 سنة وهو يلعب معهم.. الجولاني عمل أكبر مصيدة بتاريخ القاعدة، ادعى أنه بايع الظواهري وعمل إمارة قاعدية، وأتته الخلايا النائمة السرية من كل بلد، ولما اجتمعوا، أعطى التحالف الدولي.. إحداثياتهم وعناوينهم وتم قتلهم شر قتلة، فقضى على التنظيم، ثم فك ارتباطه به بكل بساطة".

الرئيس السوري أحمد الشرع يلعب كرة السلة مع مسؤولين أمريكيين، بما في ذلك قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر. pic.twitter.com/9HFoXYBloV — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) November 9, 2025

أما البلوجر رفيق الهنائي، فقال: "ما شاء الله يعرفو يلعبوا يقال سابقًا إنهم كل واحد في فريق والآن كلهم في فريق واحد.. هل صحيح؟".

يذكر أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وصل فجر اليوم، الأحد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أول زيارة رسمية له.

وكشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، أمس السبت، أن الرئيس السوري أحمد الشرع يزور البيت الأبيض لتوقيع اتفاقية للانضمام إلى التحالف ضد "داعش".

وذكر توم باراك للصحفيين، على هامش مؤتمر حوار المنامة في البحرين، أن "الرئيس السوري أحمد الشرع سيوقع وثيقة في واشنطن في البيت الأبيض لانضمام سوريا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش".

