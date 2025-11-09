معهد إعداد القادة ينظم اليوم برنامجًا لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية

18 حجم الخط

ينظم قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة برنامج "ملتقى قادة الوعي لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية" خلال الفترة من ٩ إلى ١١ نوفمبر ٢٠٢٥، بهدف تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب الجامعي، وتنمية قدراتهم، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ مبادئ الحوار البنّاء والانتماء الوطني.

ويُقام البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ وإشراف الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وبمشاركة طلاب الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة والمعاهد المصرية، في أجواء تفاعلية تسهم في بناء شخصية متوازنة تجمع بين العلم والوعي والانتماء.

ويتضمن البرنامج فعاليات فكرية وثقافية متنوعة، تشمل محاضرات توعوية حول الأمن القومي المصري وتحديات المجتمع، إلى جانب حوار وطني مفتوح بعنوان "صحح مفاهيمك"، والذي يأتي في إطار المبادرة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء ضمن أعمال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الأوقاف، بمشاركة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، حيث يتناول اللقاء أهمية تصحيح المفاهيم والسلوكيات المجتمعية، وتعزيز القيم الإيجابية، ونشر ثقافة احترام القانون والمسؤولية المجتمعية بين الشباب.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن بناء الوعي لدى طلاب الجامعات والمعاهد المصرية يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الوعي باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على الأمن القومي الفكري والمجتمعي. وأوضح الوزير أن الشباب هم صُناع المستقبل وقاطرة التقدم، وأن الجامعات لم تعد مجرد مؤسسات تعليمية، بل أصبحت منابر للتنوير، تسهم في ترسيخ المفاهيم الصحيحة ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة بفكر علمي ووطني واعٍ.

