أخبار مصر

تعاون بين أكاديمية البحث العلمي والمجلس الأعلى للعلوم بالأردن

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي
 شهد المؤتمر الأول لمراصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الوطن العربي، المنعقد في القاهرة خلال نوفمبر 2025، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمصر، والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بالمملكة الأردنية الهاشمية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات البحث العلمي والابتكار ونقل التكنولوجيا.

وقّعت الاتفاقية كل من: الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور مشهور الرفاعي، الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بالأردن.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار شامل للتعاون بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها تشجيع البحوث المشتركة وتبادل الخبرات العلمية، ودعم مشروعات الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي.

كما تشمل الاتفاقية تبادل الزيارات بين الخبراء والباحثين، وتطوير منصات بيانات ومؤشرات علمية مشتركة، وتنظيم فعاليات ومؤتمرات علمية في القضايا ذات الأولوية للبلدين.

وينص الاتفاق على تشكيل لجنة توجيهية مشتركة من المؤسستين لمتابعة تنفيذ بنوده وتحديد آليات العمل والخطط التنفيذية، مع التزام كل طرف بتحمّل تكاليفه الخاصة في إطار من الشراكة المتكافئة.

وتجسد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل العلمي والتكنولوجي بين مصر والأردن، ودعم منظومة العلوم والابتكار الإقليمية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة في البلدين.

