الأعلى للجامعات يستعرض كتيب "من أنا" لتعزيز الوعي الحضاري للطلاب

18 حجم الخط

أعد المجلس الأعلى للجامعات كتيب "من أنا" من أجل تعزيز وعي الطلاب بتاريخ وحضارة مصر العريقة؛ حيث تم إعداد المحتوي من قبل نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب لجامعات القاهرة وبنها وسوهاج، وتم إعداد نسخة المحتوى بطريقة تجذب الطلاب، ونشرها على المواقع الإلكترونية الرسمية للجامعات والمجلس الأعلى للجامعات .

وذلك إيمانا بدور المجلس الأعلي للجامعات لإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة.

وذلك بمناسبة الاحتفال بافتتاح المتحف المصري، وفى ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية تأتى مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى، من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية.

يركز كتيب "من أنا" على تسليط الضوء على إنجازات الحضارة المصرية عبر العصور في المحاور التالية:

• الريادة العلمية والفكرية.

• القوة الوطنية.

• مهد الحضارات والأديان.

• الجمهورية الجديدة.

ودعا المجلس كافة طلاب الجامعات المصرية قراءة هذا الكتيب لتعميق فهمهم لتاريخهم الوطني، ويشجعهم على زيارة الأماكن الأثرية والمتاحف المصرية باعتبارها تجسيدًا حيًا لإنجازات الأجداد.

وللاطلاع علي الكتيب يمكنكم الضغط على هذا الرابط.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.