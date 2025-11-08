السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأعلى للجامعات يستعرض كتيب "من أنا" لتعزيز الوعي الحضاري للطلاب

كتيب من أنا
كتيب "من أنا"
18 حجم الخط
ads

أعد المجلس الأعلى للجامعات كتيب "من أنا" من أجل تعزيز وعي الطلاب بتاريخ وحضارة مصر العريقة؛ حيث تم إعداد المحتوي من قبل نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب لجامعات القاهرة وبنها وسوهاج، وتم إعداد نسخة المحتوى بطريقة تجذب الطلاب، ونشرها على المواقع الإلكترونية الرسمية للجامعات والمجلس الأعلى للجامعات  .

وذلك إيمانا بدور المجلس الأعلي للجامعات لإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة. 

وذلك بمناسبة الاحتفال بافتتاح المتحف المصري، وفى ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية تأتى مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى، من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية.

يركز كتيب "من أنا" على تسليط الضوء على إنجازات الحضارة المصرية عبر العصور في المحاور التالية:
• الريادة العلمية والفكرية.
• القوة الوطنية.
• مهد الحضارات والأديان.
• الجمهورية الجديدة.

ودعا المجلس كافة طلاب الجامعات المصرية قراءة هذا الكتيب لتعميق فهمهم لتاريخهم الوطني، ويشجعهم على زيارة الأماكن الأثرية والمتاحف المصرية باعتبارها تجسيدًا حيًا لإنجازات الأجداد.

وللاطلاع علي الكتيب يمكنكم الضغط على هذا الرابط.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس الأعلى للجامعات افتتاح المتحف المصري الجامعات المصرية الحضارة المصرية المتحف المصري مبادرة بداية جديدة مهد الحضارات

مواد متعلقة

جامعة عين شمس تحصد جوائز التمثيل في مهرجان طنجة الدولي

مصر تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو

شروط شراء وزن إضافي على حقيبة السفر بالطائرة

6 محظورات علي طلاب الجامعات في امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (انفوجراف)

ضغوط التقييمات تثير استياء أولياء الأمور.. التعليم تنفي تغيير آليات المراجعة وتؤكد أهمية ربط الطالب بالحضور والمراجعة.. وخبراء: مهمة للصفوف الأولى

عاشور يتفقد مبنى "التعليم العالي" بمدينة نصر ويوجّه بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

الجامعات المصرية تشارك بوفد رفيع في مؤتمر QS لآسيا والمحيط الهادئ

الإعلان عن جوائز التعليم العالي والبحث العلمي لتميز الشركات الناشئة

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحسم الشوط الأول لصالحه أمام توتنهام

الهبرد يتراجع 5 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

بعد مقترح فاروق حسني، تحرك برلماني بشأن مستقبل متحف التحرير

البلدي تواصل الارتفاع، سعر الفراخ في الأسواق (آخر تحديث)

بعد إصدار مذكرة توقيف نتنياهو في تركيا، مستشار باليونسيف يكشف إمكانية تكرار ذلك بمصر

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4570 جنيها

محمد الشناوي يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل نهائي السوبر (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه؟

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح مظاهر ذلك

المزيد
الجريدة الرسمية