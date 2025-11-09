الدوري الإسباني، ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام رايو فاليكانو

18 حجم الخط

الدوري الإسباني، سقط فريق ريال مدريد، في فخ التعادل السلبي أمام نظيره رايو فاليكانو، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كامبو دي فوتبول دي فاييكاس"، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

ورغم سيطرة ريال مدريد على مجريات الأمور طوال المباراة، إلا أن لاعبي الفريق الملكي فشلوا في ترجمة السيطرة إلى أهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، ويفقد الريال نقطتين في صراع صدارة الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

جاء تشكيل ريال مدريد أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: إدواردو كامافينجا، أردا جولر، جود بلينجهام.

خط الهجوم: ‘إبراهيم دياز، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ترتيب ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 31 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما حقق الفوز خلال 10 مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر مواجهة وحيدة.

فيما يأتي رايو فاليكانو في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 15 نقطة.

وحقق ريال مدريد فوزًا في الجولة الماضية بـ الدوري الإسباني على حساب فالنسيا بأربعة أهداف دون مقابل.

فيما تعرض ريال مدريد للهزيمة بمباراته أمام ليفربول ضمن مواجهات مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

