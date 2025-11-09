الأحد 09 نوفمبر 2025
رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو
يحل ريال مدريد ضيفًا على رايو فاليكانو، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو 

 تنطلق ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

تذاع مباراة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو عبر قناة beIN SPORTS 2.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، بعدما حقق الفوز خلال 10 مباريات خاضها في المسابقة، وتعرض للهزيمة بمواجهة واحدة.

 

ويأتي رايو فاليكانو في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 14 نقطة.

وحقق ريال مدريد فوزًا في الجولة الماضية بـ الدوري الإسباني على حساب فالنسيا بأربعة أهداف دون مقابل.

فيما تعرض ريال مدريد للهزيمة بمباراته أمام ليفربول ضمن مواجهات مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

رايو فاليكانو ريال مدريد ورايو فاليكانو مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو الدوري الإسباني الليجا ريال مدريد أمام رايو فاليكانو مباراة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو

