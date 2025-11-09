موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

18 حجم الخط

يحل ريال مدريد ضيفًا على رايو فاليكانو، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

تنطلق ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

تذاع مباراة ريال مدريد أمام رايو فاليكانو عبر قناة beIN SPORTS 2.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، بعدما حقق الفوز خلال 10 مباريات خاضها في المسابقة، وتعرض للهزيمة بمواجهة واحدة.

ويأتي رايو فاليكانو في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 14 نقطة.

وحقق ريال مدريد فوزًا في الجولة الماضية بـ الدوري الإسباني على حساب فالنسيا بأربعة أهداف دون مقابل.

فيما تعرض ريال مدريد للهزيمة بمباراته أمام ليفربول ضمن مواجهات مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.