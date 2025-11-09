تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام رايو فاليكانو بالدوري الاسباني

18 حجم الخط

يحل ريال مدريد ضيفًا على رايو فاليكانو، اليوم الأحد في إطار مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وشهدت قائمة ريال مدريد لمباراة رايو فاليكانو، عودة النمساوي ديفيد ألابا، فيما يستمر غياب كل من أنطونيو روديجر وداني كارفاخال وماستانتونو وتشواميني للإصابة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام رايو فاليكانو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إيدير ميليتاو، دين هويسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، إداورد كامافينجا، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: أردا جولر، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، بعدما حقق الفوز خلال 10 مباريات خاضها في المسابقة، وتعرض للهزيمة بمواجهة واحدة.

ويأتي رايو فاليكانو في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 14 نقطة.

وحقق ريال مدريد فوزًا في الجولة الماضية بـ الدوري الإسباني على حساب فالنسيا بأربعة أهداف دون مقابل.

فيما تعرض ريال مدريد للهزيمة بمباراته أمام ليفربول ضمن مواجهات مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع بتوقيت السعودية.

