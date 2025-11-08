ارتفاع ميزانية ريال مدريد إلى رقم خيالي

18 حجم الخط

واصل نادي ريال مدريد الإسباني ترسيخ موقعه كأقوى مشروع اقتصادي ورياضي عالمي، عبر إستراتيجية تطور متسارعة ارتبطت بشكل وثيق بتجديد ملعبه التاريخي سانتياجو برنابيو خلال السنوات الأخيرة.

ومع اقتراب نهاية عام 2025، يستعد النادي الملكي لعرض ميزانية هي الأضخم في تاريخه أمام الجمعية العمومية وذلك بنهاية شهر نوفمبر الحالي، في خطوة تعكس حجم التحول الاقتصادي الذي يشهده النادي الملكي بفضل ملعبه الذي يعد منصة تجارية واستثمارية متكاملة الأركان وغير مقتصرة على الجانب الرياضي فقط.

رقم خيالي وغير مسبوق في ميزانية ريال مدريد

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن النادي الملكي سيعرض على أعضائه ميزانية قياسية تبلغ 1.248 مليار يورو من الإيرادات العادية، دون احتساب عائدات الانتقالات، وبالتالي ستكون أعلى ميزانية يقدمها النادي عبر تاريخه للجمعية العمومية.

وتأتي هذه الزيادة بمقدار 63.5 مليون يورو عن السنة المالية الماضية، أي بنسبة تصل إلى 5% حسب توقعات الإيرادات الوارد زيادتها في الفترة القليلة المقبلة.

سببان وراء طفرة ميزانية ريال مدريد

وجاء هذه الطفرة الاقتصادية بسبب عاملين أساسين وهم: تشغيل ملعب سانتياغو برنابيو بكامل طاقته التجارية بالإضافة إلى عقد اتفاقيات تجارية جديدة ذات عائد طويل الأمد.

وخلال موسم 2025/2024، أثبت برنابيو تأثيره الاقتصادي المباشر، إذ حصد النادي 79.1 مليون يورو من المشاريع المرتبطة بالملعب وحده باستثناء التذاكر التقليدية والمقصورات المرتبطة بالمباريات.

مصادر الدخل فى ريال مدريد

جولة البرنابيو: 52.6 مليون يورو.

الحفلات.

الفعاليات: 15.4 مليون يورو.

المطاعم: 10.3 ملايين يورو.

وما يجعل هذه الأرقام أكثر إثارة هو أنها تحققت قبل وصول الملعب إلى تشغيله التجاري الكامل.

قفزة متوقعة في عوائد العضويات والمباريات

يتوقع النادي الملكي أن يرتفع إيرادات "الأعضاء والملعب" من 326.8 مليون يورو إلى 402.4 مليون يورو، بزيادة ضخمة تصل إلى 75.6 مليون يورو في الموسم المقبل، مدفوعة بتوسع مناطق الضيافة وتنظيم فعاليات دولية كبرى.

وسيؤكد ريال مدريد في اجتماع الجمعية العمومية الموافق 23 نوفمبر من الشهر الجاري، أن سانتياجو برنابيو يمثل حجر الأساس في نموه الاقتصادي الذي أصبح منجم ذهب قادر على تحقيق أرباح خرافية سواء في أيام المباريات أو خارجها.

