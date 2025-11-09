خبيرة طاقة تكشف السر الحقيقي وراء انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته

18 حجم الخط

حالة من الجدل عبر السوشيال بعد انتشار خبر انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته مصممة الأزياء آن الرفاعى، بعد انتشار عودته إلى الفنانة دينا الشربيني.

وتعاطف الجمهور مع الزوجة أم بناته، وأصبح حديث الساعة، ويذكر أن الخلافات بين كريم وزوجته كانت قد هدأت بعد ابتعد الأول عن دينا الشربيني إلا أن عادت العلاقات بينهم ومن ثم تم الانفصال فى هدوء بين كريم وزوجته.

سبب طلاق كريم عبد العزيز وزوجته

وتقول أفنان بشارة خبيرة علم الطاقة، أو السر الحقيقي في علم الطاقة وراء سبب طلاق الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي، يرجع إلى اسم الفيلم المشترك فيه مع دينا الشربيني وهو بعنوان “طلقنى”، وانتشار البوستر الخاص بالفيلم، حيث كانت الكلمة كالسحر بعد أن تمت كتابتها على بوستر الفيلم أن الطلاق بعدها مباشرة.

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

وأضافت أفنان، أن الطاقة “مابتهزرش” فكل كلمة تكتب على الصفحة الخاصة بنا على الفيس بوك أو على صورنا ويتم ترديدها طوال اليوم، هى طاقة فيجب الحذر.

سبب شعور كريم عبد العزيز بالهنا مع دينا الشربيني

وتابع، أما السر الثاني الذى جعل كريم محمود عبد العزيز يشعر بالهنا والسعد مع دينا الشربيني هو فيلمه الذى جمعه بها وهو بعنوان “الهنا اللي أنا فيه”، حيث كانت كلمة الهنا فى البوستر على صورة دينا الشربيني، وبالتالى جاء شعور كريم مع دينا بالسعادة بسبب بوستر الفيلم واسمه.

