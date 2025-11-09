الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

خبيرة طاقة تكشف السر الحقيقي وراء انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته

كريم وزوجته
كريم وزوجته
18 حجم الخط

حالة من الجدل عبر السوشيال بعد انتشار خبر انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته مصممة الأزياء آن الرفاعى، بعد انتشار عودته إلى الفنانة دينا الشربيني.

وتعاطف الجمهور مع الزوجة أم بناته، وأصبح حديث الساعة، ويذكر أن الخلافات بين كريم وزوجته كانت قد هدأت بعد ابتعد الأول عن دينا الشربيني إلا أن عادت العلاقات بينهم ومن ثم تم الانفصال فى هدوء بين كريم وزوجته.

 

سبب طلاق كريم عبد العزيز وزوجته 

وتقول أفنان بشارة خبيرة علم الطاقة، أو السر الحقيقي في علم الطاقة وراء سبب طلاق الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي، يرجع إلى اسم الفيلم المشترك فيه مع دينا الشربيني وهو بعنوان “طلقنى”، وانتشار البوستر الخاص بالفيلم، حيث كانت الكلمة كالسحر بعد أن تمت كتابتها على بوستر الفيلم أن الطلاق بعدها مباشرة.

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني 
كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني 

وأضافت أفنان، أن الطاقة “مابتهزرش” فكل كلمة تكتب على الصفحة الخاصة بنا على الفيس بوك أو على صورنا ويتم ترديدها طوال اليوم، هى طاقة فيجب الحذر.

سبب شعور كريم عبد العزيز بالهنا مع دينا الشربيني 

وتابع، أما السر الثاني الذى جعل كريم محمود عبد العزيز يشعر بالهنا والسعد مع دينا الشربيني هو فيلمه الذى جمعه بها وهو بعنوان “الهنا اللي أنا فيه”، حيث كانت كلمة الهنا فى البوستر على صورة دينا الشربيني، وبالتالى جاء شعور كريم مع دينا بالسعادة بسبب بوستر الفيلم واسمه.

txt

مي عمر تدعم طليقة كريم محمود عبد العزيز عقب انفصالهم: أنتي الحب الأول يا آن

txt

فتح باب الوجع، بيان من روبي عن ضجة فيديو علاقة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريم محمود عبد العزيز آن الرفاعي دينا الشربيني فيلم طلقني انفصال كريم محمود عبد العزيز وزوجته أفنان بشارة كريم عبد العزيز وزوجته

مواد متعلقة

بمشهد رومانسي، دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز ينتهيان من “طلقنى”

ابنة كريم محمود عبد العزيز تثير الجدل بسبب الهجوم على دينا الشربيني وروبي

مصممة أزياء شهيرة والساحر رفض زواجهما، من هي آن الرفاعي زوجة كريم محمود عبد العزيز؟

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك بعد مرور 30 دقيقة

اسيست زيزو، أشرف بن شرقي يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الزمالك

بولونيا يفوز على نابولي بثنائية في الدوري الإيطالي

صاحب برنامج الإعجاز العلمي في القرآن، وفاة زغلول النجار بالأردن

شاهد، حفل نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

منتخب المغرب يحقق أكبر فوز في تاريخ مونديال الناشئين ويحطم رقم إسبانيا

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة عن سعر الدولار بعد صفقة علم الروم

منتخب المغرب يكتسح كاليدونيا الجديدة 0/16 في كأس العالم للناشئين

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو الحرم المكي وما مكانته وفضائله التي ميزه الله بها عن سائر بقاع الأرض

عباقرة ولكن مجهولون، "مجاشع بن مسعود السلمي" قائد مغوار شارك في فتح فارس والهند

الأوقاف تحذر من التعصب الرياضي قبل نهائي السوبر: "شجع فريقك ولا تجرح الآخرين"

المزيد
الجريدة الرسمية