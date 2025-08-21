بحبك ومشروعك ييكسر الدنيا، كريم محمود عبدالعزيز يتغزل في زوجته على الهواء

شهدت حلقة جديدة من برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني على قناة DMC، موقفًا مميزًا جمع الفنان كريم محمود عبد العزيز بزوجته، التي حلّت ضيفة على البرنامج للكشف عن تفاصيل مشروعها الجديد في مجال تصميم الأزياء.

مداخلة دعم وحب على الهواء

وخلال الحلقة، فاجأ كريم زوجته بمداخلة هاتفية، أكد خلالها اعتزازه بها ودعمه الكامل لخطوتها الجديدة، قائلًا:"زمان مكنتش مدرك أهمية إن الست تشتغل، لكن مع الوقت بقيت حابب فكرة إن مراتي يبقى ليها شغلها الخاص.. وأتمنى إنها تشتغل على تصميم أزياء مسلسلي الجديد.. بحبك وأتمنى مشروعك يكسر الدنيا".

رسالة أعمق للجمهور

وظهر واضحًا حرص الفنان كريم محمود عبد العزيز، على تقديم صورة إيجابية عن علاقة تقوم على التشجيع والتقدير المتبادل.

برنامج "هي وبس"

برنامج "هي وبس" يُعرض على قناة DMC يومي الثلاثاء والسبت في تمام الساعة 11 مساءً، وهو برنامج حواري اجتماعي يناقش قضايا المرأة والأسرة والمجتمع، ويستضيف خبراء ومتخصصين لتقديم الاستشارات والدعم للضيوف والمشاهدين.

