السبكي يتعاقد مع كريم محمود عبد العزيز في فيلم "إحنا والقمر جيران"

تستعد شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع لإطلاق الفيلم السينمائي الجديد بعنوان "إحنا والقمر جيران"، والذي يقوم ببطولته النجم كريم محمود عبد العزيز.

ووفقًا لما أعلنه المنتج أحمد السبكي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، سيكون هذا العمل بمثابة مفاجأة للجمهور.

ويشارك في الفيلم فريق عمل مميز، حيث تم التعاقد مع الكاتب تامر حبيب، والمخرج هادي الباجوري لإخراجه.

وخصصت الشركة المنتجة ميزانية كبيرة لضمان خروج فيلم “إحنا والقمر جيران” بأعلى جودة ممكنة.

وتجري الآن التحضيرات الأولية للعمل، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل الأخرى قريبًا.

كريم محمود عبد العزيز في رمضان

ومن المقرر أن يشارك الفنان كريم محمود عبد العزيز في رمضان بمسلسل “دهب حر”، وذلك بمشاركة الفنان سيد رجب والذي يؤدي دور والده، والعمل من اخراج بيتر ميمي.

