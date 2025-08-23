مفارقة غريبة، كريم محمود عبد العزيز وزوجته ودينا الشربيني في حفل روبي بالساحل الشمالي (فيديو)

في مفاجأة غير متوقعة، ظهر الفنان كريم محمود عبد العزيز برفقة زوجته آن رفاعي في حفل روبي الذي أقيم في الساحل الشمالي.

كريم محمود عبد العزيز وزوجته في حفل روبي

وشهد الحفل، وجود دينا الشربيني التي غنت مع روبي على المسرح أغنية “باي باي” وذلك بعد قيام الأخيرة بإلغاء متابعة كريم محمود عبد العزيز من إنستجرام.

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

ومؤخرًا انتشرت شائعات عن علاقة الفنان كريم محمود عبد العزيز بالفنانة دينا الشربيني الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقة مع زوجته آن الرفاعي، قبل أن تعود المياه إلى مجاريها.



والغريب أنه بالتزامن مع إعلان كريم محمود عبد العزيز عودته لزوجته، لاحظ المتابعون أن نجل الساحر محمود عبد العزيز ألغى متابعة الفنانة دينا الشربيني على “إنستجرام”.

ومن جانبها ردت الفنانة دينا الشربيني على التصرف بتصرف مماثل، حيث قامت بحذفه من قائمة المتابعين.

وشهدت حلقة جديدة من برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني على قناة DMC، موقفًا مميزًا جمع الفنان كريم محمود عبد العزيزبزوجته، التي حلّت ضيفة على البرنامج للكشف عن تفاصيل مشروعها الجديد في مجال تصميم الأزياء.

وخلال الحلقة، فاجأ كريم زوجته بمداخلة هاتفية، أكد خلالها اعتزازه بها ودعمه الكامل لخطوتها الجديدة، قائلًا:"زمان مكنتش مدرك أهمية إن الست تشتغل، لكن مع الوقت بقيت حابب فكرة إن مراتي يبقى ليها شغلها الخاص.. وأتمنى إنها تشتغل على تصميم أزياء مسلسلي الجديد.. بحبك وأتمنى مشروعك يكسر الدنيا".

رسالة أعمق للجمهور

وحرص الفنان كريم محمود عبد العزيز، على تقديم صورة إيجابية عن علاقة تقوم على التشجيع والتقدير المتبادل.

برنامج "هي وبس"

برنامج "هي وبس" يُعرض على قناة DMC يومي الثلاثاء والسبت في تمام الساعة 11 مساءً، وهو برنامج حواري اجتماعي يناقش قضايا المرأة والأسرة والمجتمع، ويستضيف خبراء ومتخصصين لتقديم الاستشارات والدعم للضيوف والمشاهدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.