أخبار مصر

من حدائق أكتوبر إلى الكيلو 143.. تفاصيل أول رحلة تجريبية للقطار الكهربائي "الديسيرو" (صور)

أول رحلة تجريبية
أول رحلة تجريبية للقطار الكهربائي "الديسيرو"
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حدثًا تاريخيًا في قطاع النقل المصري، حيث تابع – من خلال البث المباشر – انطلاق القطار الكهربائي الإقليمي "الديسيرو" على مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع. جرى هذا الحدث البارز في منطقة حدائق أكتوبر، ليمثل بداية مرحلة جديدة في هذا المشروع الوطني الضخم.

وقد رصد رئيس الوزراء تحرك القطار الكهربائي "الديسيرو" في رحلته التجريبية الأولى، والتي شملت المرور بكوبري المياه، ثم كوبري الفيوم، وصولًا إلى الكيلو 143 على الخط الأول، ويمثل هذا التحرك إعلانًا رسميًا عن بدء مرحلة التشغيل التجريبي لهذا المشروع العملاق، الذي طال انتظاره.

ويُعد القطار الكهربائي الإقليمي "الديسيرو" جزءًا محوريًا من منظومة النقل الجديدة، وهو مصمم لتقديم خدمة نقل حديثة وفعالة، كما يأتي هذا القطار ضمن أحدث التقنيات العالمية في مجال السكك الحديدية الكهربائية، مما يعكس التزام الدولة بتحديث بنيتها التحتية وتوفير أفضل وسائل النقل للمواطنين.

يشكل هذا المشروع الضخم والعملاق علامة فارقة في مجال النقل والمواصلات في مصر، ليس فقط بفضل حجمه الاستثماري والتقني، ولكن أيضًا لدوره المحوري في ربط المحافظات وتسهيل حركة الأفراد والبضائع. ومن المتوقع أن يُسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

يأتي إطلاق التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع ضمن رؤية مصر الطموحة لتطوير شبكة نقل متكاملة وحديثة، تتماشى مع المعايير الدولية. تهدف هذه الشبكة إلى تحسين جودة الحياة، وتقليل الازدحام المروري، وخفض الانبعاثات الكربونية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

