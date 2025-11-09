مدبولي: نشهد نهضة غير مسبوقة في التصنيع المحلي والبنية التحتية للنقل

18 حجم الخط

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء - نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي - يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الدورة السادسة من المعرض والمؤتمر الدولي النقل الذكي واللوجستيات والصناعة Trans MEA 2025، والذي يقام تحت شعار " الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة ".

وحضر الافتتاح عدد كبير من الوزراء، ووزراء النقل والصناعة بالدول العربية والأفريقية والأوروبية، بجانب العديد من السفراء من مختلف دول العالم، ورؤساء كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجالي النقل والصناعة.

ويحظى المعرض بمشاركة عالمية واسعة من كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة، حيث يشارك في دورته هذا العام 500 شركة عالمية من 30 دولة.

وعقب الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المعرض ـ الذي تتم إقامته سنويا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ يأتي في توقيت بالغ الأهمية؛ حيث تشهد الدولة المصرية نهضة غير مسبوقة في مجالي التصنيع المحلي والبنية التحتية للنقل، ولاسيما أن قطاع الصناعة هو أحد القطاعات الواعدة التي تعول عليه الدولة مع عدد من القطاعات الأخرى المهمة؛ لتقود تلك القطاعات مجتمعة قاطرة النمو ودفع الاقتصاد الوطني إلى آفاق أعمق وأكثر تطورا، مع تحسين مختلف المؤشرات الاقتصادية، والمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الهائلة خلال هذه الفترة.

رئيس الوزراء: ليس هناك شك أن الصناعة أصبحت محورًا رئيسيًا لزيادة معدلات النمو وتعميق التصنيع المحلي

وقال رئيس الوزراء: ليس هناك شك أن الصناعة أصبحت محورًا رئيسيًا لزيادة معدلات النمو، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع تنافسية الصادرات المصرية وفي الوقت نفسه، تمثل منظومة النقل بمختلف قطاعاتها من النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة والسكك الحديدية والطرق والكباري والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية والنقل النهري شريانًا رئيسيًا يدعم هذه النهضة، ويسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار.

فيما أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المعرض يأتي في هذه الدورة تحت شعار "النقل والصناعة معًا لتحقيق التنمية المستدامة"، كما يأتي في إطار توجيهات الرئيس واهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي النقل والصناعة بدعم وتطوير وسائل وخدمات النقل وتعميق قطاع التصنيع المحلي، وتعظيم الصناعة المصرية؛ لسد الاحتياجات المحلية في القطاعات المختلفة وتقليل الاستيراد من الخارج، ثم التوجه بعد ذلك للتصدير خارجيًا وجلب العملات الصعبة ودعم الدخل القومي والاقتصاد المصري.

كما أشار الفريق كامل الوزير إلى أن المعرض أصبح ـ بفضل نجاحات الدورات السابقة برعاية السيد الرئيس ـ منصة عالمية تجمع بين وزارات النقل والهيئات وأقطاب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مختلف مجالات النقل والمنفذة لمشروعات ضخمة في هذا المجال، وهو ما يعطي زخما كبيرا للمعرض، ويمنح فرصا مواتية لتبادل الآراء واستعراض التطورات الهائلة والمتلاحقة في تكنولوجيا مختلف الصناعات، وفي هذا الاطار تتعاون وزارة النقل مع مجموعة من كبريات الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للخارج.

