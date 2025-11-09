مصر تتحول نحو النقل الذكي.. مدبولي يفتتح مؤتمر النقل، يتفقد أول أتوبيس برمائي مصنع محليًا، ويعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع، ويؤكد: نشهد نهضة كبيرة في التصنيع المحلي

18 حجم الخط

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الدورة السادسة من المعرض والمؤتمر الدولي النقل الذكي واللوجستيات والصناعة Trans MEA 2025، والذي يقام تحت شعار "الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة".

رئيس الوزراء يفتتح المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات

وحضر الافتتاح عدد كبير من الوزراء، ووزراء النقل والصناعة بالدول العربية والأفريقية والأوروبية، بجانب العديد من السفراء من مختلف دول العالم، ورؤساء كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في مجالي النقل والصناعة.

ويحظى المعرض بمشاركة عالمية واسعة من كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة، حيث يشارك في دورته هذا العام 500 شركة عالمية من 30 دولة.

وعقب الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا المعرض ـ الذي تتم إقامته سنويا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ يأتي في توقيت بالغ الأهمية؛ حيث تشهد الدولة المصرية نهضة غير مسبوقة في مجالي التصنيع المحلي والبنية التحتية للنقل، ولاسيما أن قطاع الصناعة هو أحد القطاعات الواعدة التي تعول عليه الدولة مع عدد من القطاعات الأخرى المهمة؛ لتقود تلك القطاعات مجتمعة قاطرة النمو ودفع الاقتصاد الوطني إلى آفاق أعمق وأكثر تطورا، مع تحسين مختلف المؤشرات الاقتصادية، والمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الهائلة خلال هذه الفترة.

رئيس الوزراء: ليس هناك شك أن الصناعة أصبحت محورًا رئيسيًا لزيادة معدلات النمو وتعميق التصنيع المحلي

وقال رئيس الوزراء: ليس هناك شك أن الصناعة أصبحت محورًا رئيسيًا لزيادة معدلات النمو، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع تنافسية الصادرات المصرية وفي الوقت نفسه، تمثل منظومة النقل بمختلف قطاعاتها من النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة والسكك الحديدية والطرق والكباري والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية والنقل النهري شريانًا رئيسيًا يدعم هذه النهضة، ويسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار.

فيما أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المعرض يأتي في هذه الدورة تحت شعار "النقل والصناعة معًا لتحقيق التنمية المستدامة"، كما يأتي في إطار توجيهات الرئيس واهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي النقل والصناعة بدعم وتطوير وسائل وخدمات النقل وتعميق قطاع التصنيع المحلي، وتعظيم الصناعة المصرية؛ لسد الاحتياجات المحلية في القطاعات المختلفة وتقليل الاستيراد من الخارج، ثم التوجه بعد ذلك للتصدير خارجيًا وجلب العملات الصعبة ودعم الدخل القومي والاقتصاد المصري.

كما أشار الفريق كامل الوزير إلى أن المعرض أصبح ـ بفضل نجاحات الدورات السابقة برعاية الرئيس ـ منصة عالمية تجمع بين وزارات النقل والهيئات وأقطاب الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مختلف مجالات النقل والمنفذة لمشروعات ضخمة في هذا المجال، وهو ما يعطي زخما كبيرا للمعرض، ويمنح فرصا مواتية لتبادل الآراء واستعراض التطورات الهائلة والمتلاحقة في تكنولوجيا مختلف الصناعات، وفي هذا الاطار تتعاون وزارة النقل مع مجموعة من كبريات الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للخارج.

مدبولي يتفقد أول أتوبيس برمائي مصنع محليا

كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، اصطفافًا بالساحة الخارجية للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي لعدد من وسائل النقل المختلفة، التي تم تصنيع عدد كبير منها محليا، ضمن خطة الحكومة المصرية لتوطين مختلف الصناعات ومنها صناعات وسائل النقل.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء ونائبه للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أول أتوبيس برمائى يتم الاتفاق على تصنيعه محليا في مصر، والذي من شأنه أن يسهم في خدمة المجال السياحي بمصر.

وخلال ذلك، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من اللواء حسن الليثي، رئيس شركة السوبر جيت، حول الأتوبيسات المعروضة، والتي تعمل بالشركة وتصنع محليا في مصر، في إطار خطة توطين صناعة الأتوبيسات في مصر؛ حيث تم تفقد أتوبيسات من تصنيع (شركة النصر للسيارات - وأتوبيسات تصنيع mcv مصر - مان قسطور- وأتوبيسات volvo الحديثة المصنعة في مصر بغرض التصدير للخارج بواسطة شركة mcv والتي تم الاتفاق على التعاقد عليها محليا).

كما شاهد رئيس الوزراء نموذجا للمدينة المرورية، التي تهدف إلى تعليم الأطفال السلوكيات السليمة عند التعامل مع الإشارات المرورية والطرق المختلفة، وذلك ضمن جهود وزارة النقل لتوعية الأجيال المختلفة من مخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع الطرق المختلفة.



وعقب ذلك، تفقد رئيس مجلس الوزراء ونائبه للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أول قطار مترو وصل مصر ضمن القطارات الجديدة البالغ عددها 55 قطارا، والتي تم التعاقد عليها للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة؛ لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب؛ حيث تتميز هذه القطارات الجديدة بنظام تكييف عالى السعة، وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لتوفير المزيد من الراحة، كما أنها مزودة بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمتها للمراقبة المركزية للسكة، وشاشات LCD لاستخدامها لتزويد الركاب بالمعلومات، كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية؛ وذلك عن طريق بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.



كما تم التنويه إلى أنه يوجد أعلى الأبواب الجانبية في تلك القطارات شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل، وأيضا تزويد العربات بخرائط إلكترونية أعلى أبواب الركوب من الداخل تُبين لهم المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي السمع.



ثم تفقد رئيس مجلس الوزراء أتوبيسات وسيارات شركة "أكتا"، حيث استمع إلى شرح من اللواء صبري عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الشركة، حول تلك الوحدات، المتمثلة في (أتوبيس هايجر "تصنيع مصري" بنسبة مكون محلي 60٪ شحن البطارية 315 كيلوات إنتاج شركة GB اوتو ويعمل في النقل داخل العاصمة الجديدة - سيارات ماركة GM4 إنتاج صيني شحنة البطارية 50 كيلوات وتعمل في تاكسي العاصمة الجديدة - أتوبيس ماركة يوتنج تصنيع مصري بنسبة مكون محلي 50٪ (إنتاج شركة النصر للسيارات) شحنة البطارية 350 كيلوات ويعمل في النقل الداخلي بالعاصمة الجديدة - سيارة دونج لونج تصنيع مصري بنسبة مكون محلي 30٪ شحنة البطارية 50 كيلوات إنتاج شركة النصر للسيارات وتعمل في تاكسي العاصمة الجديدة).

وانتقل رئيس الوزراء ونائبه للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و"رونلد بوش"، رئيس شركة سيمنز العالمية، لتفقد أول قطار كهربائي سريع "فيلارو" وصل من ضمن القطارات السريعة التي ستعمل على خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع؛ حيث استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، حول إمكانيات هذا القطار وميزاته، وكذا عدد القطارات المخصصة لشبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة، مشيرا إلى أن القطار يتكون من 8 عربات متصلة، بطول 200 متر، تسع لـ 479 راكبًا، جميعهم جالسون، والعربات مجهزة بمقاعد عائلية وطاولات، ومخارج كهرباء وUSB.

وقال اللواء طارق جويلي: تم تخصيص مقاعد خاصة لذوي الهمم مزودة بأحزمة أمان، بالإضافة إلى 10 دورات مياه بمواصفات قياسية، ودورة مياه واحدة مخصصة لذوي الهمم، وأماكن مخصصة لتخزين الأمتعة، كما أن القطارات مزودة بخدمة الـ"واي فاي"، وشاشات داخل العربات لعرض معلومات الرحلة، بالإضافة إلى كاميرات للمراقبة، ومعدات للطوارئ لتوفير أعلى مستويات الأمان والراحة للراكب؛ حيث يشتمل القطار على العربة الأولى، الدرجة الفاخرة وبها (45 مقعدا، و4 شاشات عرض: "شاشة عرض مزدوجة في الكابينة - شاشة عرض بمدخل الركاب - 2 شاشة عرض خارجية"- 5 كاميرات للمراقبة "داخل كابينة السائق – وصالون الركاب ومداخل العربة")، والعربة الثانية الدرجة الفاخرة وبها ( 54 مقعدا – 4 شاشات عرض: "2 شاشة عرض مزدوجة - شاشة عرض بمدخل الركاب – 2 شاشة عرض خارجية" – و4 كاميرات مراقبة بصالون الركاب ومداخل العربة - 2 تواليت).

أما العربة الثالثة فمخصصة لدرجة رجال الأعمال، وبها (34 مقعدا بالاضافة إلى 8 مقاعد بالمطعم – و7 شاشات عرض "شاشة عرض مزدوجة في الكابينة – 2 شاشة عرض بمدخل الركاب – 4 شاشات عرض خارجية" – و7 كاميرات للمراقبة "صالون الركاب ومداخل العربة" - 2 تواليت )، كما أن العربة الرابعة لدرجة رجال الأعمال أيضا وبها عدد 58 مقعدا، بالإضافة إلى 2 مقعد لذوي الهمم – عدد 4 شاشات عرض "شاشة عرض مزدوجة في الكابينه – 1 شاشة عرض بمدخل الركاب – 2 شاشة عرض خارجية" – 5 كاميرات للمراقبة "صالون الركاب ومداخل العربة" - 1 تواليت).

مدبولي يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع

كما أعطى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إشارة بدء التشغيل التجريبي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع "السخنة / العلمين / مطروح" في المرحلة الأولى منه في نطاق أكتوبر.

جاء ذلك خلال تفقد مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، للقطار "فيلارو"، المعروض في الساحة الخارجية للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي ضمن تفقد عدد من وسائل النقل المختلفة.

تحرك القطار الكهربائي الإقليمي"الديسيرو"

وشاهد رئيس مجلس الوزراء ـ من خلال البث المباشر ـ تحرك القطار الكهربائي الإقليمي"الديسيرو" على مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع في منطقة حدائق أكتوبر، مرورا بكوبري المياه، وكوبري الفيوم، وصولًا للكيلو 143؛ لتبدأ مرحلة التشغيل التجريبي لهذا المشروع الضخم العملاق، الذي يشكل علامة فارقة في مجال النقل والمواصلات في مصر.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن مشروع القطار الكهربائي السريع يعد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على أرض مصر، بمشاركة المهندسين والعمال المصريين الذين يبهرون العالم يومًا بعد يوم، بما ينفذونه من مشروعات عملاقة في مختلف المجالات.

وأوضح الفريق كامل الوزير: ستغطي الشبكة أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل: المناطق الصناعية في حلوان، و15 مايو، وبرج العرب، والسادس من أكتوبر، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وغيرها من المناطق الصناعية ) وكذلك خدمة المناطق السياحية ( الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية ) في مصر، مثل: ( الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر، فضلا عن خدمة المناطق الزراعية الجديدة؛ سواء الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات، كما يسهم في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر.. وغيرها) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

كما يتم الربط بين المناطق السياحية ( سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة )، بما يتيح تنوع البرامج السياحية في الرحلة السياحية الواحدة، كما ستسهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة، بجانب خلق محاور تنمية جديدة، والحد من التلوث البيئي، إضافة إلى أن خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع توفر الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.