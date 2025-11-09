مدبولي يتفقد أول أتوبيس برمائي مصنع محليا

18 حجم الخط

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، اصطفافًا بالساحة الخارجية للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي لعدد من وسائل النقل المختلفة، التي تم تصنيع عدد كبير منها محليا، ضمن خطة الحكومة المصرية لتوطين مختلف الصناعات ومنها صناعات وسائل النقل.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء ونائبه للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أول أتوبيس برمائى يتم الاتفاق على تصنيعه محليا في مصر، والذي من شأنه أن يسهم في خدمة المجال السياحي بمصر.



وخلال ذلك، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من اللواء حسن الليثي، رئيس شركة السوبر جيت، حول الأتوبيسات المعروضة، والتي تعمل بالشركة وتصنع محليا في مصر، في إطار خطة توطين صناعة الأتوبيسات في مصر؛ حيث تم تفقد أتوبيسات من تصنيع (شركة النصر للسيارات - وأتوبيسات تصنيع mcv مصر - مان قسطور- وأتوبيسات volvo الحديثة المصنعة في مصر بغرض التصدير للخارج بواسطة شركة mcv والتي تم الاتفاق على التعاقد عليها محليا).

كما شاهد رئيس الوزراء نموذجا للمدينة المرورية، التي تهدف إلى تعليم الأطفال السلوكيات السليمة عند التعامل مع الإشارات المرورية والطرق المختلفة، وذلك ضمن جهود وزارة النقل لتوعية الأجيال المختلفة من مخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض عند التعامل مع الطرق المختلفة.



وعقب ذلك، تفقد رئيس مجلس الوزراء ونائبه للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أول قطار مترو وصل مصر ضمن القطارات الجديدة البالغ عددها 55 قطارا، والتي تم التعاقد عليها للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة؛ لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب؛ حيث تتميز هذه القطارات الجديدة بنظام تكييف عالى السعة، وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لتوفير المزيد من الراحة، كما أنها مزودة بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمتها للمراقبة المركزية للسكة، وشاشات LCD لاستخدامها لتزويد الركاب بالمعلومات، كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية؛ وذلك عن طريق بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.



كما تم التنويه إلى أنه يوجد أعلى الأبواب الجانبية في تلك القطارات شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل، وأيضا تزويد العربات بخرائط إلكترونية أعلى أبواب الركوب من الداخل تُبين لهم المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي السمع.



ثم تفقد رئيس مجلس الوزراء أتوبيسات وسيارات شركة "أكتا"، حيث استمع إلى شرح من اللواء صبري عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الشركة، حول تلك الوحدات، المتمثلة في (أتوبيس هايجر "تصنيع مصري" بنسبة مكون محلي 60٪ شحن البطارية 315 كيلوات إنتاج شركة GB اوتو ويعمل في النقل داخل العاصمة الجديدة - سيارات ماركة GM4 إنتاج صيني شحنة البطارية 50 كيلوات وتعمل في تاكسي العاصمة الجديدة - أتوبيس ماركة يوتنج تصنيع مصري بنسبة مكون محلي 50٪ (إنتاج شركة النصر للسيارات) شحنة البطارية 350 كيلوات ويعمل في النقل الداخلي بالعاصمة الجديدة - سيارة دونج لونج تصنيع مصري بنسبة مكون محلي 30٪ شحنة البطارية 50 كيلوات إنتاج شركة النصر للسيارات وتعمل في تاكسي العاصمة الجديدة).

وانتقل رئيس الوزراء ونائبه للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و"رونلد بوش"، رئيس شركة سيمنز العالمية، لتفقد أول قطار كهربائي سريع "فيلارو" وصل من ضمن القطارات السريعة التي ستعمل على خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع؛ حيث استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، حول إمكانيات هذا القطار وميزاته، وكذا عدد القطارات المخصصة لشبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة، مشيرا إلى أن القطار يتكون من 8 عربات متصلة، بطول 200 متر، تسع لـ 479 راكبًا، جميعهم جالسون، والعربات مجهزة بمقاعد عائلية وطاولات، ومخارج كهرباء وUSB.

وقال اللواء طارق جويلي: تم تخصيص مقاعد خاصة لذوي الهمم مزودة بأحزمة أمان، بالإضافة إلى 10 دورات مياه بمواصفات قياسية، ودورة مياه واحدة مخصصة لذوي الهمم، وأماكن مخصصة لتخزين الأمتعة، كما أن القطارات مزودة بخدمة الـ "واي فاي"، وشاشات داخل العربات لعرض معلومات الرحلة، بالإضافة إلى كاميرات للمراقبة، ومعدات للطوارئ لتوفير أعلى مستويات الأمان والراحة للراكب؛ حيث يشتمل القطار على العربة الأولى، الدرجة الفاخرة وبها (45 مقعدا، و4 شاشات عرض: "شاشة عرض مزدوجة في الكابينة - شاشة عرض بمدخل الركاب - 2 شاشة عرض خارجية"- 5 كاميرات للمراقبة "داخل كابينة السائق – وصالون الركاب ومداخل العربة")، والعربة الثانية الدرجة الفاخرة وبها ( 54 مقعدا – 4 شاشات عرض: "2 شاشة عرض مزدوجة - شاشة عرض بمدخل الركاب – 2 شاشة عرض خارجية" – و4 كاميرات مراقبة بصالون الركاب ومداخل العربة - 2 تواليت).



أما العربة الثالثة فمخصصة لدرجة رجال الأعمال، وبها ( 34 مقعدا بالاضافة إلى 8 مقاعد بالمطعم – و7 شاشات عرض "شاشة عرض مزدوجة في الكابينة – 2 شاشة عرض بمدخل الركاب – 4 شاشات عرض خارجية" – و7 كاميرات للمراقبة "صالون الركاب ومداخل العربة" - 2 تواليت )، كما أن العربة الرابعة لدرجة رجال الأعمال أيضا وبها عدد 58 مقعدا، بالإضافة إلى 2 مقعد لذوي الهمم – عدد 4 شاشات عرض "شاشة عرض مزدوجة في الكابينه – 1 شاشة عرض بمدخل الركاب – 2 شاشة عرض خارجية" – 5 كاميرات للمراقبة "صالون الركاب ومداخل العربة" - 1 تواليت ).

