بعد صفقة علم الروم، رئيس الوزراء لـ المواطنين: النجاحات الاقتصادية ثمرة صبركم

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رسالة تقدير إلى المواطنين خلال مراسم توقيع شراكة استثمارية مصرية – قطرية لتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاحات اقتصادية كان ثمرة صبر وتحمل المواطنين لإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري



وأضاف رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري يشهد اليوم انطلاقة كبيرة بعد مرحلة صعبة من الإصلاح، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بثبات نحو تحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص استثمارية ضخمة تدعم النمو وتُحسِّن مستوى المعيشة للمواطنين.

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، عن تفاصيل مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي الغربي، والذي يُنفذ بالشراكة مع شركة الديار القطرية، مؤكدًا أن المشروع يُعد من أكبر المشروعات العقارية القطرية في العالم.



وأوضح مدبولي أن إجمالي الاستثمارات في المشروع يبلغ 29.7 مليار دولار، ما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وجاذبيته للمستثمرين الإقليميين والدوليين.

3.5 مليار دولار نقدًا لمصر قبل نهاية العام



وأشار رئيس الوزراء إلى أن شركة الديار القطرية ستقوم بسداد 3.5 مليار دولار نقدًا لمصر دفعة واحدة بنهاية ديسمبر المقبل، في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع، بما يعزز من الاحتياطي النقدي ويمنح الاقتصاد دفعة قوية في ختام العام المالي.

وأضاف مدبولي أن مصر ستحصل على حصة عينية من الوحدات السكنية في المشروع تُقدّر بنحو 397 ألف وحدة، وبقيمة إجمالية تبلغ 1.8 مليار دولار.

وتابع: كما ستُمنح هيئة المجتمعات العمرانية نسبة 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد شركة الديار لتكاليف التنفيذ، مؤكدًا أن هذه الشراكة تحقق توازنًا عادلًا بين الطرفين وتضمن عوائد مستدامة للدولة.

وخلال مراسم توقيع شراكة استثمارية مصرية – قطرية لتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، أوضح رئيس الوزراء أن المشروع سيشمل تطوير منطقة عمرانية متكاملة تعمل على مدار العام، تضم فنادق فاخرة، وأحياء سكنية، وخدمات متكاملة، ما يجعله وجهة سياحية واستثمارية متميزة على البحر المتوسط، تسهم في تنمية الساحل الشمالي الغربي وتوفير آلاف فرص العمل للشباب المصري.

