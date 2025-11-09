الأحد 09 نوفمبر 2025
أخبار مصر

هيئة البترول تضبط 100 ألف لتر مهربة ومحطات غير مرخصة بعدد من المحافظات

وزير البترول، فيتو
وزير البترول، فيتو
في إطار الدور الرقابي للهيئة المصرية العامة للبترول لإحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية، تمكنت اللجنة المركزية للرقابة على التداول بالهيئة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري من ضبط عدد من المخالفات، ففي مجال مكافحة التلاعب والاتجار غير الشرعي بالمنتجات البترولية، تم خلال حملات تفتيشية بمحافظتي أسيوط والأقصر ضبط 6 محطات وقود متورطة في التلاعب بكميات من السولار والبنزين، بلغت نحو 100 ألف لتر، وتحرير محاضر لها بغرامات لصالح الهيئة بلغت 3 ملايين ومائة ألف جنيه، بالإضافة لتشميع 5 مسدسات تموين سولار وبنزين بعدد من المحطات في أسيوط لوجود عجز لصالح المحطة.

 

رصد عدد من الطلبات  غير المرخصة 

وتم رصد  5 طلمبات رصيف غير مرخصة بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والشرقية وبورسعيد، تقوم بتداول منتجات بترولية وزيوت مجهولة المصدر ومخزنة بطرق غير آمنة تمثل خطورة على الجمهور، وتستغل العلامات التجارية لشركات تسويق معروفة لتضليل المواطنين، وجار التنسيق مع الجهات المختصة لإزالتها. 

ضبط سيارة صهريجية  تحمل 7000 لتر مهرب 

كما تم ضبط سيارة صهريجية حمولة 7000 لتر تابعة لمحطة وقود بمحافظة الشرقية تستخدم في التداول غير الشرعي للمنتجات البترولية.
واستمرارًا للمراجعة والتفتيش على محطات الوقود، قامت اللجنة بالتفتيش على 32 محطة بمحافظات الغربية والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية وبورسعيد والبحر الأحمر والجيزة وأسيوط والأقصر، وجري رصد ملاحظات ومخالفات لمعايير السلامة والصحة المهنية، ورصد نسب مياه في صهاريج ببعض المحطات تم التعامل معها وتطهيرها في حينه.
و تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 كما تم التنبيه على شركات التسويق التابع لها المحطات بسرعة تلافي الملاحظات والإلتزام بالضوابط والتشغيل الآمن، للحفاظ على سلامة المتواجدين بالمحطات.

الجريدة الرسمية