غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب بالنقابة العامة للنقل واتحاد عمال الجيزة

18 حجم الخط

أعلن محمد كامل، رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل، وأمين العمال بحزب الجبهة الوطنية، عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، والتي من المقرر أن تنطلق يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر الجاري.

وأوضح "كامل" أن غرفة العمليات ستباشر أعمالها من مقر النقابة العامة بالقاهرة، بالتنسيق مع جميع اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، بهدف تلقي ومتابعة أي استفسارات أو شكاوى من الزملاء العمال خلال فترة الانتخابات، والتعامل معها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والنظام.

المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني

ودعا رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة جميع رؤساء وأعضاء اللجان النقابية، وخاصة في هيئة النقل العام واتحاد عمال الجيزة، إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني، مؤكدًا أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب ليست مجرد حق، بل واجب وطني ومسؤولية تجاه الوطن.

وقال كامل:"زملائي الأعزاء، أنتم عصب الوطن وسنده، وبصوتكم تُبنى المصانع ويُرسم مستقبل بلدنا. المشاركة في الانتخابات تعكس وعيكم ومسؤوليتكم الوطنية، فصوت العامل هو صوت القوة والإنتاج، وهو الذي يصنع الفرق. نريد أن نثبت للعالم أن مصر قوة وإرادة قادرة على تخطي كل العقبات."

العمال شركاء حقيقيون في صناعة القرار الوطني

وأضاف امين العمال بحزب الجبهة أن العمال شركاء حقيقيون في صناعة القرار الوطني، وأن صوتهم الحر الواعي هو الأساس في بناء مستقبل أفضل لمصر، متمنيًا التوفيق للجميع لما فيه خير الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.