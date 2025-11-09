الأحد 09 نوفمبر 2025
غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب بالنقابة العامة للنقل واتحاد عمال الجيزة

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب 2025
أعلن محمد كامل، رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل، وأمين العمال بحزب الجبهة الوطنية، عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، والتي من المقرر أن تنطلق يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر الجاري.

وأوضح "كامل" أن غرفة العمليات ستباشر أعمالها من مقر النقابة العامة بالقاهرة، بالتنسيق مع جميع اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، بهدف تلقي ومتابعة أي استفسارات أو شكاوى من الزملاء العمال خلال فترة الانتخابات، والتعامل معها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والنظام.

المشاركة في انتخابات مجلس النواب واجب وطني 

ودعا رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة جميع رؤساء وأعضاء اللجان النقابية، وخاصة في هيئة النقل العام واتحاد عمال الجيزة، إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الوطني، مؤكدًا أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب ليست مجرد حق، بل واجب وطني ومسؤولية تجاه الوطن.

وقال كامل:"زملائي الأعزاء، أنتم عصب الوطن وسنده، وبصوتكم تُبنى المصانع ويُرسم مستقبل بلدنا. المشاركة في الانتخابات تعكس وعيكم ومسؤوليتكم الوطنية، فصوت العامل هو صوت القوة والإنتاج، وهو الذي يصنع الفرق. نريد أن نثبت للعالم أن مصر قوة وإرادة قادرة على تخطي كل العقبات."

 العمال شركاء حقيقيون في صناعة القرار الوطني

وأضاف امين العمال بحزب الجبهة أن العمال شركاء حقيقيون في صناعة القرار الوطني، وأن صوتهم الحر الواعي هو الأساس في بناء مستقبل أفضل لمصر، متمنيًا التوفيق للجميع لما فيه خير الوطن.

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب النقابة العامة للعاملين بالنقل المشاركة فى الانتخابات حزب الجبهة الوطنية مجلس النواب 2025 نقابات عمال الجيزة

