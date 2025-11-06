الخميس 06 نوفمبر 2025
أخبار مصر

وزيرة التضامن تناقش المبادرات الدولية والإقليمية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية

وزارة التضامن الاجتماعي،
وزارة التضامن الاجتماعي، فيتو
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة اجتماعا مع الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، اليوم

وويلنتون دياز وزير التنمية والمساعدات الاجتماعية والأسرة ومكافحة الجوع في جمهورية البرازيل، وإيفا غرانادوس غاليانو  وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية بمملكة إسبانيا.

وشهد الاجتماع الرباعي مناقشة المبادرات الدولية والإقليمية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار الاتحاد العالمي للجوع والفقر.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، وتطبيقها برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" الذي يعد من أكبر برامج الدعم النقدي في المنطقة، حيث استفاد منه على مدار 10 سنوات ما يقرب من 7.8 مليون أسرة، ويدعم حاليا 4.7 مليون أسرة.

واختتم الاجتماعي بتأكيد الوزراء الأربعة على مواصلة التنسيق والتعاون فيما بينهم في إطار الاتحاد العالمي للجوع والفقر.

الجريدة الرسمية