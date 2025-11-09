وزيرة التضامن تصل الأقصر لتفقد عدد من المشروعات

18 حجم الخط

وصلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الأحد إلى محافظة الأقصر،حيث كان في استقبالها الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيسة جامعة الأقصر.

ومن المقرر أن تشهد زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي للمحافظة تفقد مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة من خلالها لأهالي الصعيد.

كما ستقوم وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزيارة لجامعة الأقصر الحكومية، وتفقد عدد من المشروعات المنفذة، وكذلك تفقد برامج وأنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعة.

كما ستقوم كذلك بتفقد جامعة الأقصر الأهلية، وتفقد المعرض الدائم للطلاب، وكذلك تفقد العملية التعليمية بها.

ويرافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة كل من الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات.

