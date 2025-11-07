وزيرة التضامن تبحث مع نظيرها السنغافوري تبادل الخبرات في تنمية الطفولة المبكرة

18 حجم الخط

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ماساجوس ذو الكفل، وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية فى جمهورية سنغافورة والوفد المرافق له، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية الذي يقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين خلال شهر سبتمبر الماضي على هامش الزيارة الرئاسية بالقاهرة، خاصة في مجال تبادل الخبرات بين الجانبين في تنمية الطفولة المبكرة والتوسع في اقتصاد الرعاية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل والتوسع في الحرف اليدوية التراثية من خلال تنظيم معارض في الدولتين.

كما تم استعراض الجهود المبذولة من الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة وما يتم على الأرض من جهود.

واختتم اللقاء بتأكيد كلا الجانبين على أهمية مواصلة وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات، خاصة في برامج الحماية والتنمية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، والأستاذة أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والاتفاقيات الدولية.

