هدايا “التوظيف والإدارة”.. المركزي يعلن عن آلاف الوظائف.. جهات حكومية تستعد للحصر.. والتعيينات تشمل التعليم والأوقاف والصحة والكهرباء وشركات المياه

18 حجم الخط

يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن مسابقات جديدة للتوظيف في الجهاز الإداري بالدولة، وذلك في عدة جهات حكومية وذلك مع بداية العام الجديد 2026.

ومن المقرر أن يتم الإعلان في يناير المقبل عن تلك الوظائف وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما سيتم الإعلان عن الشروط والأوراق المطلوبة.

وسيواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإعلان عن باقي مسابقات التعاقد على وظيفة معلم مساعد (مادة) لمعلمي الحصة، وذلك تباعًا عبر بوابة الوظائف الحكومية، وفقًا لاحتياجات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من المواد المختلفة ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن وظائف لمعلمي الحصة وذلك مع نهاية شهر ديسمبر على أن يتم التقديم في يناير.

وينص قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 فى المادة 31 على إعلان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة -عند الحاجة- عن شغل الوظائف الجديدة مركزيًا فى الأول من يناير، وفي الأول من يونيو من كل سنة، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيًا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة لها، ومحليًا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها وذلك كله قبل ميعاد الإعلان بخمسة عشر يومًا على الأقل.

ووفقًا لمصادر مسئولة فإن التعيينات الجديدة ستعتمد على التقرير الذي سيتم إعداده بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهات المختصة، للتعرف على أماكن والجهات والوحدات الحكومية بالجهاز الإداري للدولة التي تعاني من عجز وسوء توزيع.

وأكد أن التعيينات ستشمل قطاعات مهمة للغاية، تحتاج إلى سد العجز، في الجهاز الإداري للدولة على منها قطاع التعليم والمدارس، وحدات حكومية بوزارة النقل ووحدات حكومية بالهيئة القومية للبريد، ووزارة الكهرباء، وشركات المياه، ووزارة الأوقاف، ووزارة الصحة، والعدل، وجهات أخرى ستظهر مع عمليات الحصر، لأنها تعاني من عجز وتحتاج إلى موظفين وعاملين جدد.

كما أن الإعلان عن الوظائف الشاغرة يكون وفقًا لاحتياجات كل وحدة وتُعلن على موقع بوابة الحكومة المصرية لمدة خمسة عشر يومًا على الأقل، ويرفق بالإعلان استمارة التقدم لشغل الوظيفة.

وحركة التوظيف المتوقع الإعلان عنها فى يناير سيتم الإعلان عنها بالتنسيق بين مجلس الوزراء، والجهات الحكومية التي تغطيها الوظائف المعلن عنها، كما أن الجهات الحكومية فى الوقت الحالى تقوم بحصر الجهات التي تحتاج إلى سد عجز بها، للإعلان عن الاحتياجات الفعلية بالأعداد والتخصصات المطلوبة.

وستكون شروط المسابقة فى الغالب الشروط المعتادة ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا والتقديم فقط فى المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا لما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي، وأن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل وألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان واجتياز الكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

كما يجب اجتياز الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين للوظائف والتي تعقد بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز بعد انتهاء التقديم وإعلان الجهاز عن مواعيد تلك الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة، والاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بعد إتمام عملية التسجيل وعدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

كما تتضمن المستندات المطلوبة الصورة الشخصية والرقم القومى وجه أول سارى والرقم القومى وجه ثانٍ سارية والمؤهل الدراسى والمؤهل الأعلى إن وجد، وصحيفة حالة جنائية سارية وإيصال الإيداع البنكي والموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة فى حالة الإعاقة.

كما أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيقوم بإطلاق النسخة المطورة من بوابة الوظائف الحكومية مع بداية العام المقبل 2026، والتي ستتضمن تيسيرات كبيرة على المواطنين وتبسيطًا لإجراءات التقديم.

كما تم الانتهاء من إنشاء مركز جديد للتقييم بمقر مديرية التنظيم والإدارة المنتقلة إلى المجمع الحكومي المتكامل بالمحافظة، والذي يعد نموذجًا مصغرًا للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وسوف يتم عقد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف في الحكومة في محافظات الأقاليم.

وجاءت فكرة إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات بهدف تسهيل إجراءات التعيين في المحافظات الإقليمية حيث إن الكثير من أبناء محافظات الصعيد أثناء ترشيحه للاختبارات يتحمل عناء السفر إلى المركز الرئيسي بالقاهرة لتلقي الاختبارات، كما أن مركز تقييم القدرات والمسابقات في الوادي الجديد سيقدم الخدمات لمحافظات الصعيد.

كما سيتم توفير الوقت والجهد على أبناء محافظات الصعيد والراغبين في الالتحاق بوظائف في الجهات الإدارية بالدولة والذين يتم ترشيحهم للاختبارات وذلك لتلافي مشقة السفر.

كما يعكف الجهاز خلال الفترة المقبلة على إنشاء مراكز أخرى في محافظات أخرى لمساعدة المواطنين دون عناء ومشقة السفر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.