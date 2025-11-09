نقابة النيابات والمحاكم تُشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى

18 حجم الخط

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى، برئاسة كريم عبد الباقي، رئيس النقابة ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها.



وأكد عبد الباقي أن الغرفة ستباشر أعمالها من مقر النقابة العامة بالقاهرة، بالتنسيق مع جميع اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الهدف منها تلقي ومتابعة أي استفسارات أو شكاوى للزملاء والتعامل معها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.



وشدد عبد الباقي على أهمية متابعة العاملين في الانتخابات، مؤكدًا أن المرحلة الأولى ستنطلق يوم الاثنين 10 نوفمبر وتستمر حتى الثلاثاء 11 نوفمبر، مشيرًا إلى أن مشاركة الموظفين في الانتخابات تعزز الاستقرار وتدعم العملية الديمقراطية.



وأضاف أن النقابة تلتزم بدورها في دعم الأعضاء من مختلف الهيئات القضائية وتسهيل مشاركتهم في الانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس ومنظم.



وأشار كريم عبد الباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إلى أن مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس النواب واجب وطني أساسي، موضحًا أن كل صوت يُسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والديمقراطية.

وأكد أن الانتخابات فرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم والمساهمة في اختيار ممثليهم الذين سيعملون على تحقيق مصالحهم وخدمة المجتمع، مشددًا على أن الالتزام بالتصويت يعكس وعي المواطنين بأهمية دورهم في بناء مستقبل أفضل للبلاد.

