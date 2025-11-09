انطلاق مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية على مستوى القليوبية

18 حجم الخط

انطلقت فعاليات مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية على مستوى محافظة القليوبية، والتي تنظمها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تحت رعاية محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبتوجيهات من مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

انطلاق ماراثون أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية على مستوى القليوبية

وأوضح مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن المسابقة يشارك بها 12 مدرسة، بواقع مدرسة واحدة من كل إدارة تعليمية، ويمثل كل مدرسة 4 طلاب، ليصل عدد المشاركين إلى 48 طالبًا وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية بـالقليوبية.

وأضاف وكيل الوزارة أن المسابقة تتناول المواد الأساسية، وهي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، والدراسات الاجتماعية، مؤكدًا أنها تهدف إلى تنمية روح المنافسة بين الطلاب ودعم المتفوقين وتشجيعهم على التميز العلمي.

وتأتي هذه المسابقة ضمن سلسلة من الأنشطة والمسابقات التي تنظمها إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بالتعاون مع الإدارات التعليمية والمراحل المختلفة، في إطار خطة المديرية للنهوض بالعملية التعليمية على مستوى المحافظة.

وشارك في منافسات اليوم كل من مدرسة الشيماء الخاصة بإدارة قليوب التعليمية.، مدرسة سما ابن خلدون الخاصة الابتدائية بإدارة شرق شبرا التعليمية، مدرسة أزهار الدلتا الحديثة الابتدائية بإدارة القناطر الخيرية التعليمية.

وأسفرت النتائج عن فوز مدرسة سما ابن خلدون الخاصة الابتدائية بإدارة شرق شبرا التعليمية بالمركز الأول، لتصعد إلى المرحلة النهائية من المسابقة على مستوى المحافظة.



