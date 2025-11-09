للعام الثاني، إطلاق مبادرة «Go Green» لخفض الانبعاثات الكربونية بملتقى «شرم الشيخ راندفو»

18 حجم الخط

في خطوة تعكس التزام صناعة التأمين في مصر بدعم الاستدامة البيئية ومواجهة تغير المناخ، أطلق ملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين – شرم الشيخ راندفو، للعام الثاني على التوالي، مبادرة «Go Green» لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن رحلات الطيران الخاصة بضيوف الملتقى.

وتأتي المبادرة هذا العام بدعم من الشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات، كإحدى المساهمات الفاعلة للقطاع في دعم جهود الدولة نحو التحول الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهد إطلاق المبادرة حضور كل من:

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد معيط عضو مجلس المديرين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، المستشار رضا عبدالمعطي كبير مستشاري الهيئة.

وأيضا الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، خالد عبدالصادق نائب رئيس الاتحاد، حسام علما العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي – ممتلكات، الدكتور محمد عبدالعزيز مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة.

ويهدف الملتقى، من خلال هذه المبادرة، إلى تعويض البصمة الكربونية الناتجة عن تنقلات المشاركين، عبر مشروعات خضراء تساهم في تحقيق صافي انبعاثات صفري، تعزيزًا لمكانة مصر كدولة رائدة في تطبيق ممارسات التنمية المستدامة داخل القطاعات المالية غير المصرفية.

وانطلقت جلسات الملتقى اليوم بمشاركة أكثر من ألف خبير وتنفيذي يمثلون 263 شركة تأمين وإعادة تأمين من نحو 40 دولة، وسط توقعات بنقاشات موسعة حول الابتكار، وإدارة المخاطر، والتحول الرقمي، ودور التأمين في مواجهة المتغيرات العالمية.

