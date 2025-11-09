انطلاق فعاليات ملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين

18 حجم الخط

انطلقت منذ قليل فعاليات ملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين راندفو7، الذي يُعقد تحت عنوان: «التأمين في ظل المتغيرات العالمية»، بمدينة شرم الشيخ، وبمشاركة واسعة من القطاع المحلي والدولي.

وينظم الملتقى اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة علاء الزهيري، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

واستقطب الملتقى نحو 263 شركة تأمين وإعادة تأمين تمثل حوالي 40 دولة من مختلف القارات.

وتجاوز إجمالي عدد الحضور الألف مشارك من خبراء ومسؤولين تنفيذيين وصناع قرار في صناعة التأمين.

محاور وجلسات ملتقى شرم الشيخ السابع

المحور الرئيسي للملتقى: «التأمين في ظل المتغيرات العالمية». القاهرة 24+1

يتضمن ثلاث جلسات رئيسية على مدى يومين، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية والجلسة العامة.

من بين الموضوعات المطروحة:

الأخطار الناشئة (مثل تغير المناخ، الكوارث الطبيعية) وأثرها على قطاع التأمين.

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في صناعة التأمين (مثلًا في تقييم الأخطار، مكافحة الاحتيال).

الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين إلى شرائح أوسع من المجتمع.

ويعد انعقاد الملتقى في هذا التوقيت «يمثّل لحظة فارقة» لقطاع التأمين المصري، إذ بات سوق التأمين في مصر أكثر جاهزية للتعامل مع التحديات العالمية.

والتأكيد على أن الصناعة لم تعد تقتصر فقط على تحقيق أرباح أو معالجة مطالبات، بل أصبحت شريكًا في التنمية الاقتصادية وتحمل مسؤوليات أوسع تجاه الاستثمار والمخاطر.

