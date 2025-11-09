الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انطلاق فعاليات ملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين

راندفو 7، فيتو
راندفو 7، فيتو
18 حجم الخط

انطلقت منذ قليل فعاليات ملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة  التأمين راندفو7، الذي يُعقد تحت عنوان: «التأمين في ظل المتغيرات العالمية»، بمدينة شرم الشيخ، وبمشاركة واسعة من القطاع المحلي والدولي. 

وينظم الملتقى  اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة علاء الزهيري، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. 

واستقطب الملتقى نحو 263 شركة تأمين وإعادة تأمين تمثل حوالي 40 دولة من مختلف القارات. 

وتجاوز إجمالي عدد الحضور الألف مشارك من خبراء ومسؤولين تنفيذيين وصناع قرار في صناعة التأمين.

محاور وجلسات ملتقى شرم الشيخ السابع 

المحور الرئيسي للملتقى: «التأمين في ظل المتغيرات العالمية». القاهرة 24+1

يتضمن ثلاث جلسات رئيسية على مدى يومين، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية والجلسة العامة. 

من بين الموضوعات المطروحة:

الأخطار الناشئة (مثل تغير المناخ، الكوارث الطبيعية) وأثرها على قطاع التأمين. 
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في صناعة التأمين (مثلًا في تقييم الأخطار، مكافحة الاحتيال). 
الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين إلى شرائح أوسع من المجتمع. 
ويعد  انعقاد الملتقى في هذا التوقيت «يمثّل لحظة فارقة» لقطاع التأمين المصري، إذ بات سوق التأمين في مصر أكثر جاهزية للتعامل مع التحديات العالمية. 

والتأكيد على أن الصناعة لم تعد تقتصر فقط على تحقيق أرباح أو معالجة مطالبات، بل أصبحت شريكًا في التنمية الاقتصادية وتحمل مسؤوليات أوسع تجاه الاستثمار والمخاطر. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ئيس مجلس الوزراء التحول الرقمي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي التحديات العالمية التأمين المصري الجلسة العام الجلسة الافتتاحية الهيئة العامة للرقابة المالية

مواد متعلقة

اتحاد شركات التأمين يواصل تحضيراته النهائية لملتقى شرم الشيخ

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار والبيض.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

الرئاسة في أسبوع.. رسائل قوية من السيسي لقادة دول عربية وأجنبية والقيادة المركزية الأمريكية.. إدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر.. والتأكيد على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 33 مليار جنيه.. ارتفاع كرتونة البيض الأحمر.. استقرار الذهب في ختام التعاملات.. البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025

اتحاد شركات التأمين: التكنولوجيا تعيد رسم السوق وتنفيذ مجموعة واسعة من استراتيجيات التكيف

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب.. المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة 2%.. ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 4.7% خلال يونيو الماضي.. موعد إجازة البنوك بمناسبة المولد النبوي 2025

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والبطاطس وانخفاض البامية 11 جنيهًا

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

قصف مدفعي إسرائيلي شرق بلدة جباليا شمالي قطاع غزة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

حركة مؤشر الذهب عالميا، الأوقية تخطت حاجز الــ 4 آلاف دولار

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

علماء الدين: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي والتكاسل عنه تفريط بالأمانة

أجمل دعاء في الصباح للأحباب والأصدقاء

المزيد
الجريدة الرسمية