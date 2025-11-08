افتتاح المهرجان الدولي للتمور بالواحات البحرية.. وزير الزراعة: مصر تمتلك أكثر من 20 مليون نخلة.. وصادرات القطاع تسجل أعلى قيمة تاريخية بـ 105.62 مليون دولار في 2024

18 حجم الخط

افتتح علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، فعاليات المهرجان الدولي للتمور في دورته الثامنة، والمقام لأول مرة بمحافظة الجيزة، والذي تُنظم فعالياته بقرية منديشة بمركز ومدينة الواحات البحرية.



جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، واللواء مهندس شريف الرشيدي رئيس قطاع الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، والمهندس عبدالباسط المرزوقي الوزير المفوض بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، وهند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، والدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، والدكتور بلال الكعبي عضو مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والنائب عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس محسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية.

ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية المهرجان الدولي الثامن للتمور المصرية، الذي يُعد منصة دولية مرموقة تجسد ريادة مصر في إنتاج وتصنيع وتسويق التمور، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا لقطاع الزراعة وملف زراعة النخيل، بهدف تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأشار فاروق الى أن التمور تُعَد من المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الأمن الغذائي، لافتا إلى أن قطاع التمور يوفر فرص عمل واسعة ويُعزز القدرة التصديرية للبلاد، مما يمنح مصر مكانة متميزة في الأسواق العالمية، وأكد أن مصر تمتلك أكبر عدد من أشجار النخيل في العالم، بما يزيد على 20 مليون نخلة منتشرة من سيوة إلى سيناء، وتنتج أنواعًا متميزة تنافس إقليميًا وعالميًا.



وسلط وزير الزراعة الضوء على مزرعة توشكي لإنتاج التمور، والتي وُصِفت بأنها الأكبر عالميًا، بمساحة 38 ألف فدان تضم 1.6 مليون نخلة مثمرة تنتج أكثر من 44 صنفًا، حيث سُجلت هذه المزرعة في موسوعة جينيس كأكبر مزرعة نخيل في العالم، مما ساهم في وصول مصر إلى قائمة أفضل 10 دول منتجة ومصدرة للتمور عالميًا.

صادرات التمور المصرية خلال العقد الأخير

وأشار الوزير إلى النمو المستمر في صادرات التمور المصرية خلال العقد الأخير، مشيرا إلى أن عام 2024 شهد للمرة الأولى تسجيل أعلى قيمة لصادرات التمور على الإطلاق، حيث بلغت 105.62 مليون دولار، حيث يمثل هذا الرقم ارتفاعًا كبيرا قدره 120.55% مقارنةً بعام 2014، وارتفاعًا بنسبة 19.33% مقارنةً بعام 2023، كما أشار إلى أن سلاسل القيمة للتمور، بدءًا من زراعة الفسائل وحتى تصنيع منتجات مثل دبس التمر والمعجنات، تُسهم في رفع القيمة المضافة والجودة التنافسية.

وتطرق وزير الزراعة في كلمته إلى المشروع القومي لزراعة 5 ملايين نخلة، والذي نجح حتى الآن في زراعة 3 ملايين نخلة في توشكي والوادي الجديد، مشيرا الى الإنجازات والمشروعات القومية التي قادتها الدولة للنهوض بالقطاع.

وأكد فاروق أن المهرجان هو جسر للتعاون وتبادل الخبرات بين المنتجين والمستثمرين والعلماء من مختلف دول العالم، حيث دعا إلى بحث سبل الارتقاء بصناعة التمور وتحقيق أقصى استفادة من مشتقاتها في الصناعات الغذائية والتجميلية والدوائية، مشددًا على التزام الدولة المصرية بدعم الابتكار والاستثمار الزراعي وتطوير سلاسل القيمة، وصولًا إلى تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وفود الجهات الرسمية والعارضين في فعاليات المهرجان

من جانبه رحب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالحضور، معربًا عن سعادته بمشاركة وفود الجهات الرسمية والعارضين في فعاليات المهرجان، ومُشيدًا بحجم التمثيل من المنتجين والمصنّعين من مختلف المحافظات والدول المشاركة.

وأكد محافظ الجيزة أن المؤتمر يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارة الصناعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني.



وأشار إلى أن إقامة المهرجان تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تطوير قطاع التمور وتعزيز مكانته كأحد ركائز الاقتصاد الزراعي ودعم المزارعين والمصنّعين والمصدرين في هذا المجال الحيوي، مما مكّن مصر من احتلال المركز الأول عالميًا في إنتاج التمور بنسبة 19% من الإنتاج العالمي.

وأوضح أن مهرجان هذا العام يتميز بمشاركة واسعة لأكثر من 120 عارضًا من مصر والإمارات والسعودية والأردن والسودان وليبيا والمغرب وموريتانيا وباكستان والمكسيك وإثيوبيا، بما يعكس عمق التعاون العربي والدولي في دعم قطاع التمور والابتكار الزراعي.

وأضاف محافظ الجيزة أن التمور المصرية تُعد كنزًا اقتصاديًا في قلب الواحات البحرية، حيث تمتد مزارع النخيل على مساحات شاسعة يتجاوز عدد أشجارها مليوني نخلة، تمثل مصدر رزق كريم لأهالي الواحات، وتؤكد ما تزخر به أرض مصر من خيرات وثروات طبيعية.

كما أكد النجار حرص محافظة الجيزة على تهيئة المناخ الاستثماري وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والسياحة البيئية بالواحات البحرية، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب.

واختتم محافظ الجيزة كلمته بتوجيه خالص الشكر لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على اختيار محافظة الجيزة وتحديدًا الواحات البحرية لاستضافة هذه النسخة المتميزة من المهرجان، تقديرًا لما تتمتع به من طبيعة خلابة وإمكانات زراعية وسياحية واعدة، متمنيًا استمرار إقامة النسخ المقبلة من المهرجان على أرض الواحات البحرية.

وبدأت الفعاليات باستقبال محافظ الجيزة لكبار الزوار تلاها افتتاح المؤتمر الخاص بالمهرجان، والذي استُهل بالوقوف لتحية العلم وسماع النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية ثم عُرض فيلم تعريفي بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وفيلم تسجيلي عن الواحات البحرية وفعاليات المهرجان، تخللته كلمات الحضور من الضيوف والمشاركين.

وشملت فعاليات اليوم الأول من المهرجان افتتاح معرض التمور حيث اصطحب وزير الزراعة ومحافظ الجيزة الحضور في جولة لتفقد أجنحة المعرض والاطلاع على أحدث الابتكارات والوسائل الحديثة في زراعة وتصنيع وتعبئة وتغليف التمور، إلى جانب أجنحة مميزة لمنتجات الحرف اليدوية والصناعات التقليدية من مختلف المحافظات والدول المشاركة.

كما قام وزير الزراعة ومحافظ الجيزة ومرافقوهما بتكريم الفائزين بجوائز الدورة الثامنة لمسابقة التمور المصرية، ومنحهم درع محافظة الجيزة تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في تطوير صناعة التمور المصرية.

