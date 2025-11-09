ندوة "تطوير واستدامة الحرف التراثية" بمهرجان قنا للفنون والتراث

18 حجم الخط

نظمت إدارة مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية، ندوة بعنوان "تطوير واستدامة الحرف التراثية بقنا"، والمقام في دورته الأولى تحت شعار "قوتنا فى تراثنا"، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الثقافة ووزارة السياحة.

وأقيمت الندوة بـمكتبة مصر بقنا، أدارها الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وبحضور الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس المهرجان، ونخبة من الخبراء والمتخصصين، متحدثا فيها الدكتور أسامة غزالي باحث في مجال الطبيعة، والمهندسة رشا مغازي مدير تطوير التكتلات بهيئة تنمية الصعيد، والمهندس محمود العماري مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقنا، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومنار محمد مدير وحدة التكتلات بالمحافظة.

تناول الدكتور غزالي أبرز تجمعات التكتلات بقنا، ومنها تكتلات الفخار والنسيج والتطريز والأخشاب، وأهمية هذه الحرف في تعزيز التنمية الاقتصادية.

وأشارت مغازي إلى جهود برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في دعم واستدامة الحرف اليدوية، وأن المحافظة تمتلك إرثًا غنيًا في مجالات الفركة والفخار، ما يجعلها ركيزة أساسية للاقتصاد ومصدر لفرص العمل.

وأشار محمود العماري إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقدم كل الدعم للحرفيين في جميع مراحل تنفيذ مشروعاتهم، منذ بدأها من الفكرة حتى التمويل والتسويق.

وتناولت منار محمد آلية عمل وحدة التكتلات بالمحافظة، من إعداد خطة تنفيذية ودليل إرشادي بالتعاون مع وحدة نظم المعلومات الجغرافية، بما يسهم في وضع خريطة دقيقة لمواقع الحرف والمشروعات المرتبطة بها

وتحدث مجدى نجيب عن الدور الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي في دعم وتمويل المشروعات، وأكد أن الوزارة تهتم بالحرف اليدوية باعتبارها لانها من روافد التنمية المستدامة.

وفى الختام كرم عدد من شيوخ الحرف التراثية تقديرًا لعطائهم وتمسكهم بجذورهم الثقافية، وإسهامهم في استدامة الحرف اليدوية.

ويُذكر أن مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية تنظمه مؤسسة "س" للثقافة والإبداع مع محافظة قنا، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بينما يتولى رئاسة المهرجان الناقد الفني هيثم الهواري رئيس مؤسسة "س" للثقافة والإبداع. وتضم اللجنة العليا كلًّا من د. سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والفنان أحمد الشافعي، والكاتب بكري عبد الحميد مدير المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى إحياء التراث المصري الأصيل من خلال عروض الفنون التراثية، ومعارض الحرف اليدوية، والالعاب الشعبية والورش التدريبية، والفعاليات الثقافية التي تبرز الهوية المصرية عبر أجيالها المتعاقبة.

