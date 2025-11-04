الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالخيل والمزمار البلدي، انطلاق أولى فعاليات مهرجان التراث بقنا (فيديو)

قنا،فيتو
انطلقت منذ قليل أولى فاعليات مهرجان التراث الأول بمحافظة قنا بحضور الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وانطلق الكرنفال من أمام ديوان عام محافظة قنا، حيث شهدت الشوارع الرئيسية والميادين العامة عروضًا فنية متنوعة شاركت فيها فرقة قنا للفنون الشعبية، إلى جانب الرقص بالحصان والألعاب الشعبية التي أضفت أجواء من البهجة والحيوية، وامتدت الفعاليات حتى ميدان المحطة وسط تصفيق وتشجيع الحضور.

ويأتي المهرجان في إطار الجهود الهادفة إلى إحياء الفنون والحرف التراثية التي تعكس هوية الصعيد الثقافية والفنية، والتعريف بالموروث الشعبي الذي تتميز به محافظة قنا، فضلًا عن دعم الحرفيين والمبدعين وتشجيعهم على تطوير منتجاتهم بما يسهم في الحفاظ على التراث المصري الأصيل.

يرأس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بينما يتولى رئاسة المهرجان الناقد الفني والكاتب الصحفي هيثم الهواري رئيس مؤسسة س للثقافة والإبداع، وتضم اللجنة العليا في عضويتها الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والفنان أحمد الشافعي، والكاتب بكري عبد الحميد مدير المهرجان.

الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم قنا محافظة قنا محافظ قنا

