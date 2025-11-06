الخميس 06 نوفمبر 2025
محافظ قنا يفتتح معرض الصور بمهرجان الفنون التراثية بمعبد دندرة

محافظ قنا، فيتو
 افتتح الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا معرض الصور المقام ضمن فعاليات مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية بساحة معبد دندرة والذى يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع مؤسسة “س” للثقافة والإبداع، والذي يوثق مراحل تطور المحافظة ومظاهر تراثها الأصيل عبر العقود.


جاء ذلك بحضور الدكتورة يمنى البحار نائب وزير السياحة والدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر والدكتور حازم عمر نائب المحافظ واللواء سامى علام السكرتير العام للمحافظة والدكتورة نهال المغربل المستشار الاقتصادى للمحافظة والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار سابقا والناقد السينمائي هيثم الهوارى مدير المهرجان إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية إلى جانب فريق عمل المصورين عبد الرحمن حمزة ومصطفى حمزه ومينا تاوضروس وأحمد مصطفى وإبراهيم زايد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

الحياة اليومية لأهالي قنا

وتضمن المعرض الصور واللقطات التي تجسد الحياة اليومية لأهالي قنا، ومظاهر الفنون من مشاهد تعبير عن التراث المعمارى لمحافظة قنا من أعتاب وأبواب وتصميم عمرانى كما تضمن المعرض صور لمشاهد من الحياة اليومية والحرف التراثية التى تمتاز بها محافظة قنا كما ضم صورا للموارد والمناسبات الدينية المتنوعة المعبرة عن الهوية التراثية لمحافظة قنا وبجانبها الألعاب الشعبية المتمثلة في المرماح والتحطيب

ومن جانبه أشاد محافظ قنا بمستوى التنظيم والمحتوى الفني للمعرض، مؤكدًا أنه يعكس صورة مشرفة لمحافظة قنا بما تمتلكه من تاريخ عريق وموروث ثقافي متنوع، مشيرًا إلى أن مثل هذه المعارض تمثل توثيقا بصريا ذا قيمة عالية للأحداث والتحولات التي تشهدها المحافظة.

وأكد الدكتور خالد عبدالحليم أن المعرض يُعد فرصة لتعريف الزوار بمقومات قنا السياحية والثقافية، وتشجيع الأجيال الجديدة على الحفاظ على تراثها المحلي، لما يمثله من ثروة إنسانية تعكس هوية المجتمع وتاريخه الممتد عبر آلاف السنين.

كما وجّه المحافظ الشكر للفنانين والمصورين المشاركين على إبداعاتهم وجهودهم في تقديم لوحات وصور توثق ملامح الأصالة والتطور في آن واحد، موضحًا أن ما يقدمه المبدعون من أعمال فنية يسهم في تعزيز الوعي بقيمة الفنون البصرية ودورها في حفظ الذاكرة الوطنية.

واختتم محافظ قنا جولته بالتأكيد على أن الفنون البصرية جزء أساسي من التنمية الثقافية التي تسعى المحافظة إلى دعمها من خلال المهرجانات والمعارض التي تسلط الضوء على المواهب المحلية وتحتفي بالهوية المصرية الأصيلة في أبهى صورها.

الجريدة الرسمية