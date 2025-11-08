السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مهرجان القاهرة السينمائي يعلن القائمة النهائية للبانوراما المصرية خارج المسابقة

أفلام البانوراما
أفلام البانوراما المصرية
18 حجم الخط

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن القائمة النهائية لبرنامج البانوراما المصرية، في دورته السادسة والأربعين التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025. وهي مجموعة من الأفلام القصيرة خارج المسابقة.

برنامج البانوراما المصرية 

ويضم البرنامج 6 أفلام، هي:
رابح سمير أبو الوفا (Silver Tongue)، للمخرج عمر علي.
صف تاني (Cairo, Standstill)، للمخرج عمرو عابد.
تاني يوم (The Day After)، للمخرجة زينة عمرو دسوقي.
مرة تانية (Where the Winds Come From)، للمخرج حسن نوبي.
قفلة (Blackout)، للمخرج أحمد مصطفى الزغبي.
أكشن، نادية، كات! (Action, Nadia, Cut!)، للمخرجة سلمى الشرنوبي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

