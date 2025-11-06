محافظ قنا يستقبل وفود المشاركين في مهرجان الفنون والحرف التراثية

18 حجم الخط

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الدكتورة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ضمن رؤساء الوفود والضيوف المشاركين في النسخة الأولى من مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية، والذي يُقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة، وتنظمه محافظة قنا بالشراكة مع مؤسسة "س" للثقافة والإبداع.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والعميد محمد صدقي الكومي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار سابقًا، والناقد الفني هيثم الهواري رئيس مؤسسة "س" للإبداع الفني ورئيس المهرجان، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

مقومات طبيعية للسياحة في قنا

وخلال اللقاء، أكد محافظ قنا على أهمية المهرجان في وضع المحافظة على الخريطة السياحية لمصر، لما تمتلكه من مقومات طبيعية وتراثية متميزة، مشيرًا إلى أن المهرجان يمثل منصة لإبراز الثراء الفني والثقافي والحرفي الذي تتميز به قنا، وإحياء الفنون الشعبية والحرف اليدوية التي تشكل جزءًا أصيلًا من هوية المجتمع القنائي.

وأوضح المحافظ أن تنظيم الورش التدريبية المتخصصة في مجال الفنون الشعبية والحرف التراثية، بالتزامن مع فعاليات المهرجان، يأتي في إطار استراتيجية المحافظة للحفاظ على الموروث الثقافي وتنميته، من خلال نقل المهارات التقليدية وتعليم الحرف اليدوية للأجيال الجديدة، بما يضمن استمراريتها ويعزز الوعي المجتمعي بأهميتها ودورها في دعم الاقتصاد المحلي.

