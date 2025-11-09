الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعثة منتخب مصر تغادر اليوم إلى الإمارات للمشاركة في دورة العين الودية

بعثة منتخب مصر الأول
بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
18 حجم الخط

تغادر بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، مطار القاهرة صباح اليوم الأحد في طريقه إلى دولة الإمارات، استعدادا لانطلاق معسكر الفراعنة بمدينة العين في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر.

ويشهد معسكر منتخب مصر الوطني في الإمارات، المشاركة في دورة ودية دولية، بمشاركة منتخبات إيران وأوزبكستان والرأس الأخضر

قائمة اللاعبين المختارة لمعسكر شهر نوفمبر 

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، أمس السبت، أسماء اللاعبين المشاركين في معسكر الإمارات ودورة الإمارات الودية، وضمت 26 لاعبا هم: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - مصطفى شوبير.

الدفاع : محمد هاني - محمد حمدي - احمد فتوح - رامي ربيعة - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل.

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - مهند لاشين - محمد شحاتة - محمود صابر - محمود حسن - تريزيجيه - إبراهيم عادل - مروان عثمان - عمر مرموش - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الحفيظ زلاكة - محمد صلاح.

الهجوم:  اسامه فيصل - صلاح محسن - مصطفى محمد.

قائمة منتخب مصر بمعسكر الإمارات، فيتو
قائمة منتخب مصر بمعسكر الإمارات، فيتو

ويشارك منتخب مصر الأول لكرة القدم في دورة الإمارات الودية الدولية، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للكبار بالمغرب.

ويخوض منتخب مصر مباراتين فقط في دورة الإمارات.

مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية

تشهد دورة الإمارات أربع مباريات، بحيث يخوض كل فريق مباراتين خلال المنافسات.. جاءت مواعيدها كالتالي:

إيران × كاب فيردي – 13 نوفمبر

مصر × أوزبكستان – 14 نوفمبر

مباراة المركز الثالث – 17 نوفمبر (وتجمع الفريقين الخاسرين في أول مباراتين)

المباراة النهائية – 18 نوفمبر (تجمع الفريقين الفائزين في أول مباراتين).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن دولة الامارات مدينة العين دورة الإمارات الودية كاب فيردي أوزبكستان إيران

مواد متعلقة

إبراهيم حسن يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر في الإمارات

قائمة المستبعدين من معسكر منتخب مصر

6 وجوه جديدة في منتخب مصر لمعسكر نوفمبر

عودة صلاح محسن والشناوي، مفاجآت في قائمة منتخب مصر

الأكثر قراءة

الدوري الإيطالي، ميلان يتقدم على بارما 2-1 في الشوط الأول

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

ظاهرة فلكية نادرة، اقتران ثلاثى للقمر يزين سماء الغد

ارتفاع مفاجئ بالقاهرة، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

غرفة عمليات مستقبل وطن تستأنف أعمالها لمتابعة انتخابات مجلس النواب

انخفاض السلفات واليوريا العادي، أسعار الأسمدة اليوم الأحد في الأسواق

بمشاركة 30 دولة، اليوم انطلاق معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA

لمدة 5 أيام، الكنيسة الأرثوذكسية تستعد لتنظيم احتفالية "نيقية.. إيماننا الحي"

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 9 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية