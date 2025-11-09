من العشق والتعصب إلى الحياد، أبرز المطربين الذين غنوا للأهلي والزمالك

18 حجم الخط

تقام مساء اليوم أهم مباريات الدوري العام لكرة القدم بين قطبى الكرة المصرية الأهلي والزمالك ، وينتظر مشجعو الفريقين هذه المباراة لتشجيع فريقه ضد الفريق الآخر في تعصب شديد.

ونظرا إلى شعبية الكرة المستديرة اتجه معظم مطربي الزمن القديم والحديث إلى تقديم أغاني عن الأهلى والزمالك تؤكد انحيازهم لأحد الناديين، ومنهم من لم يفصح عن ناديه حتى لا يفقد جمهور النادى الآخر، فمثلا كان الفنان عبد الحليم حافظ أهلاويا لكنه كان عندما يسأل “أنت أهلاوي ولا زملكاوي” كان رده “زمهلاوي” حتى لا يغضب أحدا.

محمود شكوكو يغني للزمالك وهو أهلاوي



تغنى للأهلي والزمالك العديد من المطربين ونجوم الفن، لكسب مزيد من الشعبية والجماهيرية مهما كان الفائز أهلاوي أم زملكاوي، حتى إن الفنان محمود شكوكو حينما حصل نادي الزمالك على الدوري العام وخسر الأهلي غنى أغنية لنادي الزمالك بالرغم من أنه شخصيا أهلاوي، ليقول “مبروك عليك الدوري يا زمالك أنا جيت أهني بالفرح ولو إني أهلاوي”.

الشاعر حسين السيد



وقد كتب مؤلفو الأغانى أغاني للأهلي وأخرى للزمالك تذاع فى هذا اليوم، ولم يكتب أحد للناديين معا إلا المؤلف حسين السيد حين وضع الكلمات للأهلي والزمالك عام 1961 انفعالًا بمباراة شاهدها حسين السيد للأهلي والزمالك، ولحنها الموسيقار عبد الوهاب بعنوان “بين الأهلي والزمالك محتارة والله” وغنتها صباح في حفل أضواء المدينة عام 1962، حاول فيها حسين السيد إرضاء جماهير الناديين الكبيرين من خلال مدحهم قائلا:

كلمات أغنية بين الأهلي والزمالك



بين الأهلي والزمالك محتارة والله..حب الأهلي والزمالك حيرني والله

أنت أهلاوي.. أنت زملكاوي..الاثنين حلوين.. الاثنين جامدين

الاثنين هايلين.. محتارة أشجع مين.. وألا أشيل مين جوه عيوني

روح رياضية وحب إلهي.. تسعة وعشرين مليون هاوي

نغمة وبنقسمها خطاوي..يعشقها اللاعب والغاوي

يبقى زملكاوي وأخوه أهلاوي.. وابن الاهلي عمه زملكاوي

جوه الملعب إحنا معاكم..جنب التليفزيون وياكم

حتى الودن كمن عارفاكم..جنب الراديو بتستناكم

زي الغنوة باتت حفظاكم ..تأليف اهلي ولحن زمالك

عمر الحظ ما كان له صاحب..سوى مغلوب سوى كان غالب

المسألة تكتيك ومواهب.. زي القائد لما يحارب

زي الكورة ف رجل اللاعب ..يا تروح اهلي يا تيجي زمالك

الجدعنة مش بس ما بينكم..الجدعنة حدش يغلبكم

لما غريب يطلب يلاعبكم ..فكروا فى الملايين حبايبكم

ما تخلوش الكورة تسيبكم.. حاوروا يا أهلي وشوط يا زمالك

تصوير تليفزيونى بنجوم الناديين

وحتى لا تذاع في الإذاعة فقط ايضا فأن أغنية “بين الأهلى والزمالك” جرى تصويرها تلفزيونيا مع بداية إرسال التلفزيون، وظهر خلال الفيديو رموز الفريقين الكبيرين، مثل الكابتن حلمي زامورا، والكابتن حمادة إمام، والكابتن طه إسماعيل، وهم يجلسون ويتحاورون سويا للبرهنة على الروح الرياضية بينهم.

هانى شاكر غنى للنادى الابيض



أما هاني شاكر فرغم عدم تقديمه أغنية للزمالك رغم عشقه للنادي الأبيض، إلا أنه في كل مناسبة سعيدة للقلعة البيضاء يغني أغنيته الشهيرة "هفضل أحبك أنا"، حيث قام هاني شاكر بإسعاد جماهير أبناء حلمي زاموار بشكل دائم بهذه الأغنية تقديرًا عن حبه وعشقه للنادي الأبيض.

نانسى عجرم



رغم ظهورها في أكثر من مناسبة وهي تحمل علم وشعار النادي الأهلي، فإن الفنانة نانسي عجرم أرادت كسب ود جميع عشاق الكرة المصرية من جمهورها العريض، فأطلقت أغنية "بجد مش هزار"، وهي التي تقول كلماتها: لو أقول بحب بحب اتنين أهلي وزمالك دول جوة العين، وتتغنى فيها بأسماء نجوم الفريقين وانجازاتهم.

مباراة الأهلى مع الزمالك



ومن خلال فيلم “رجل فقد عقله” لإكرامى وعادل إمام غنت سهير رمزى أغنية "محتارة أنا" تعبر خلالها عن حبها للونين الأحمر والأبيض والحيرة بين حب الأهلى والزمالك، كما قدم محمد حمائى اغنية عن الناديين بعنوان (أجيال بتسلم بعض) كلمات أيمن بهجت قمر ولحن عمرو مصطفى.



ومع بداية الستينات زاد مشجعو الأندية وزاد التعصب، وكتب فكرى أباظة نشيدا للأهلى ووصفه بأبو النوادى غنته المجموعة ولحنه محمود الشريف يقول فيه: قوم يا أهلي شوف ولادك والبنود.. شوف كتايبك شوف جنودك والحشود شوف آيات النصر في كل الجهود.. شوف وسجل بين أمجاد الخلود / أنت دايما، أنت دايما في الأمان.

شكوكو يغنى مبروك عليك الدورى



ولكسب مزيد من الشعبية والجماهيرية مهما كان الفائز أهلاويا أم زملكاويا فإن الفنان محمود شكوكو حينما حصل نادى الزمالك على الدورى العام وخسر الأهلى غنى أغنية لنادى الزمالك بالرغم من أنه شخصيا أهلاوى، ليقول: مبروك عليك الدورى يقول فيها: تسعة وعشرين مليون هاوي..نغمة وبنقسمها خطاوي /يبقى زملكاوي وأخوه أهلاوي..وابن الأهلي عمه زملكاوي.



وغنى الفنان محمد رشدى لناديه المفضل الزمالك من كلمات حسيب غباشى ولحن محمد غنيم تقول: يا زمالك منصور يا زمالك.

عبد الحليم غنى للأهلى



غنى عبد الحليم حافظ أكثر من أغنية للأهلى لم يصرح في إحداها باسم الأهلى النادى الذى يؤيده فغنى عام 1957 اغنية "تحية وإجلالا أيها النادى" كلمات عبدالله الفيصل ولحن بليغ حمدى، كما غنى للفيصل أيضا أغنية "زين النوادى" لحن محمد الموجى، وكذلك أغنية “يا غالب الكل يا أهلى”.

مبروك للأهلى وأحبابه



كما غنت ليلى نظمى “مبروك للأهلى وأحبابه..فرحتهم ظهوره واعجابه / ندر وتوفيق يوم مايفوزوا.. حاتحزم وارقص على بابه / والكاس لمين حبيب الملايين..سلام للاهلى وحبايب الأهلى”.

