الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريقا تسبب في مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بأكتوبر

حريق شقة
حريق شقة
18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب حريق نشب داخل شقة، وتسبب في مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى مدينة 6 أكتوبر


مصرع شخص في حريق شقة بأكتوبر


البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب، والتصريح بدفن جثة المتوفي، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة غرفة عمليات النجدة مدينة 6 أكتوبر

مواد متعلقة

المعمل الجنائي يعاين حريق مخزن كرتون بأكتوبر

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تعادل تشيلسي ضد وولفرهامبتون سلبيا في الشوط الاول

الدوري الإيطالي، ميلان يتقدم على بارما 2-1 في الشوط الأول

الدوري الإسباني، أتلتيكو مدريد وليفانتي يتعادلان 1/1في الشوط الأول

مصرع وإصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الكريمات

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد

ظاهرة فلكية نادرة، اقتران ثلاثى للقمر يزين سماء الغد

تحصين 1389 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالإسماعيلية

تشيلسي يكتسح وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة ويقفز للمركز الثاني في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العثور على فلوس في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

هل يجوز مد وصلة مياه لمحتاج من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى: صلاة المرأة بملابس البيت صحيحة بشرط

المزيد
الجريدة الرسمية