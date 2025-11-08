المعمل الجنائي يعاين حريقا تسبب في مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بأكتوبر

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب حريق نشب داخل شقة، وتسبب في مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى مدينة 6 أكتوبر.



مصرع شخص في حريق شقة بأكتوبر



البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب، والتصريح بدفن جثة المتوفي، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

